6 Ünlü Filmin Yayınlanmadan Silinen 6 Pahalı Sahnesi!

Birçok ünlü film, aslında ilk tasarlandıkları halden çok daha farklı şekilde yayınlanmışlar. Bazı sahneler eklenip bazı sahneler çıkarılmış, ancak bunların arasında oldukça yüksek maliyete sahip olanlar var. İşte bunlardan 6 tanesi.

Holywood’daki büyük yapımlar büyük maliyetlerle gerçekleştiriliyorlar, özellikle de bilim-kurgu filmleri. Ekran karşısında gerçek üstü efektlerle büyülenirken bir yandan filmin heyecanı karşısında hop oturup hop kalkabiliyoruz. Ancak filmler, bu hale getirilene dek birçok süreçten geçiyorlar. Özellikle de çekilmiş bazı sahnelerin kesilmesi, filme dahil edilmemesi gibi. İşte sinema tarihinde, çekilip filme dahil edilmeyen 6 pahalı sahne!

World War Z

Filmin ilk tasarlanan sonu, yayınlanandan bir hayli farklıymış. Brad Pitt’in canlandırdığı karakter ülke dışındaki bir laboratuvarda herkesi zombiye çeviren salgının tedavisini buluyor. Ancak tasarlanan ilk versiyonunda buna kolayca erişemiyor. Rusya’da geçen sahnelerde kan gövdeyi götürüyor. Evine tedavi ile döndüğünde ise karısını kötü yola düşmüş halde buluyor. İlk çekimden sonra değiştirilen sahneler hiç filme dahil edilmedi. Ancak yeniden yazma ve çekme 25 milyon dolara mal oldu.

X-Men: Days Of Future Past

X-Men’in bu filminde birçok eski karakter yer aldı. Bu nedenle Anna Paquin gibi daha yeni oyunculara film içerisinde yer kalmadı. Paquin haftalarca filmde rol aldı ancak oynadığı sahneler filmden kesildi. Fox, filmin DVD versiyonuna sinemadan kesilmiş 17 dakikayı da dahil etti.

Little Shop Of Horrors

Bu ünlü müzikalin ilk versiyonunda, 23 dakikalık son sahne filme giremedi. Bu sahnede ana karakterler, canlanan dev çiçekler tarafından yutuluyorlardı. Test izleyicileri durumdan nefret edince 5 milyon dolara mal olan sahne çöpe atıldı ve yeni bir son çekildi. DVD versiyonunda ilk çekilen 23 dakikalık son sahnesi yayınlandı.

Wizard Of OZ

“Jitterbug” sahnesi olarak bilinen ve çekimi 5 hafta süren sahne, hiçbir zaman Oz Büyücüsü filminin içine giremedi. Sahnede Dorothy ve arkadaşları ormanda dans ederken birden böceklerin saldırısına uğruyorlar. Yaklaşık 80.000 dolara malolan sahne, DVD versiyonunda ek olarak izleyici ile buluştu.

Superman Returns

Film, kahramanımız Superman’ın 5 yıllık yokluğunu anlatan bir sahne ile açılıyor. Bu sahnede Superman ana gezegeni Krypton’da görülüyor. 10 milyon dolara malolan bu gösterişli sahne maalesef filmde gösterilmedi, ancak DVD versiyonunda filme eklendi.

Back To The Future

Marty McFly karakterini canlandırmak için ilk olarak Erick Stoltz işe alındı. Aslında yönetmen Robert Zemeckis Michael J. Fox’u bu rolde görmek istiyordu, ancak oyuncu başka bir filmde oynuyordu. Bu filmin çekim takvimi fazla talepkardı. Erick Stoltz ile beş haftalık bir çekim yaptılar, ancak film istenildiği gibi gitmiyordu. Bunun üzerine yapımcı Spielberg çekimleri çöpe atarak Michael J. Fox’un şartlarını kabul etti ve başrole onu getirdi.