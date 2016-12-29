6 Yaşındaki Çocuk, Annesi Uyuduğu Sırada iPhone’unu Kırıp Alışveriş Yaptı

6 yaşındaki Ashlynd, annesinin parmağını uyuduğu sırada iPhone’un Touch ID’sinde okutarak ekran kilidini açtığı iPhone üzerinden güzelce bir alışveriş yaptı.

Touch ID elbette iPhone’ların güvenliğini sağlaması için önemli işlevlerden belki de başında gelir, fakat telefonun asıl sahibinin uyuduğu sırada bu pek anlam ifade etmiyor. 6 yaşındaki Ashlynd, annesi uyurken annesinin parmağını Touch ID üzerinde kullanıp iPhone’u açtıktan sonra Amazon uygulaması üzerinden alışveriş yaptı.

Olay zamanı bundan haberi olmayan minik kızın ebeveynleri, ellerine Pokemon eşyalarıyla ilgili 13 sipariş makbuzu ulaşınca ilk önce hacklendiklerini düşünmüşler. Fakat Ashlynd, ‘hacklenmediniz anne, alışverişleri ben yaptım. Ama merak etmeyin, tüm siparişler evimize kadar gelecek’ demiş -seni yerim ben ya, nasıl da boyundan büyük laflar etmiş-.

Amazon’la iletişime geçen aile, şirketin 13 üründen yalnızca 4’ünü iade edebilecekleri bilgisini almış. Fakat bu kararın neye göre belirlenip alındığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.