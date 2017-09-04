6 Yaşındaki Çocuktan Lego’ya İş Başvurusu ve Aldığı Cevap

İngiltere'nin Windsor bölgesinde bulunan eğlence parkı Legoland için açılmış bir iş ilanına 6 yaşındaki Stanley Bolland, kendi el yazısıyla kaleme aldığı şirin mi şirin bir mektup yazdı.

Ürün - paket tasarımı ve enformasyon teknolojisi alanlarında tecrübesi bulunan, Lego modelleri yaratımı konusunda bilgi sahibi olan ve Legoland için model tasarlayacak birinin arandığı ilana 6 yaşındaki Stanley Bolland, kendi el yazısıyla yazdığı mektupta şunları söyledi:

"Bir kutu Lego'm var. Lego'larımı erkek kardeşim bulamasın diye saklıyorum. Aradığınız kişi benim çünkü çok fazla tecrübem var."

Şirket ise bu sevimli mektubu yanıtsız bırakmayarak şu cevabı verdi: "Lego'yu sevmek model tasarımcısı olmak için ilk adım, bu yüzden bu iş için mükemmel olacağına inanıyoruz (tabii ki okulunu bitirdikten sonra). Bu arada aradığımız kişinin sen olduğunu söylediğin için bir günlüğüne bizim model tasarımcılarımız ile geçireceğin bir iş tecrübesi edinebilirsin."

Legoland’da çalışan Paula Laughton ile bir gün geçiren minik Bolland, bu esnada Lego modellerinin nasıl tamir edilip temizlendiğini gördü. Ayrıca özel bir ‘perde arkası’ turu da gerçekleştirdi.

Yaşadığı bir günün heyecanını okuldaki arkadaşlarına anlatmak için sabırsızlandığını söyleyen belirten Bolland, yaptığı gezinin ardından hayalinin hala burada çalışmak olduğunu söyledi.