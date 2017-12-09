YouTube'da oldukça popüler bir oyuncak inceleme kanalı olarak öne çıkan Ryan ToysReview'un ana sunucusu ve 'sahibi' olan 6 yaşındaki Ryan milyonlarca dolar kazanıyor.

Forbes tarafından hazırlanan YouTube'un en çok kazanan ünlüleri listesinde bulunan ve bir aile tarafından işletilen, YouTube kanalı Ryan Toys Review dikkatleri üzerine çekti. Kanalın sunucusu konumunda bulunan Ryan adlı çocuğun oyuncak inceleme videoları oldukça popüler hale geldi ve Ryan vergiler hariç 2017 yılında yaklaşık olarak 11 milyon dolar civarında para kazandı.

Ryan kazandığı bu parayla Forbes listesinde 8. sıraya yerleşti. Bildiğiniz üzere dün haberini yaptığımız şekilde değerlendirmelere göre Dan Middleton adlı Youtuber 16.6 milyon dolar ile ilk sırada yer alıyor. Biz konumuz olan Ryan ToysReview kanalına dönecek olursak; aile bu işe 2015'in Mart ayında başladı o zamanlar 4 yaşındaydı ancak henüz sunucu değildi. Küçük çocuğun sunucu olarak görevi devralması ise ailesini oyuncakları inceleyemiyorsunuz diyerek eleştirmesiyle başladı.

Kanalın tutma serüveni ise 2015 yılının Temmuz ayında yayınlanan bir videonun viral hale gelmesiyle başladı. Video, Ryan'ın Pixar'ın "Otomobil" serisinden 100'ün üzerinde oyuncak içeren "GIANT EGG SURPRISE" kutusunu açıp gözden geçirmesini içeriyordu. Kanal şimdi yeni oyuncakları veya yiyecek ürünlerinin incelendiği videolarla yoluna devam ediyor. Elbette böyle büyük bir geliri kaybetmek istemeyen aile de işleri oldukça sıkı tutuyor. 10 Milyondan fazla abonesi bulunan kanalın ayda tahmini olarak 1 milyon dolar kazandığı belirtiliyor.