Fukushima Nükleer Santral Kazasının Erimiş Uranyumu Bulundu

2011 Tōhoku depremi ve tsunamisi sonucunda meydana gelen Fukuşima Nükleer Santral kazasında eriyerek ortadan kaybolan uranyum yakıtı, yıllar sonra bir mini robot sayesinde bulundu.

Tarihler 11 Mart 2011’i gösterdiğinde pek çok insanın ölümü ile sonuçlanan Tōhoku depreminde meydana gelen tsunami ve bunun sonucunda Fukuşima nükleer santralinde bir felaket meydana gelmişti. 11 Mart 2011’de 9.0 büyüklüğündeki depremin tsunamiye yol açmasının ardından tesisteki 6 reaktörden 3 etkin reaktörün kapanması sonucu santralin yeterli soğutmaya ulaşamaması üzerine kısmi erime ve patlamalar oluşmaya başladı. Bunun sonucunda 6 reaktörün tamamında ve merkezi yakıt tankında sorunlar meydana geldi.

Yaklaşık 6 yıldan beri erimiş uranyum yakıtını arayan yetkililer, sonunda bu yakıta ulaşmayı başardı. Kaza meydana geldiğinde uranyum yakıt çubukları sıvılaştı, çelik ve beton tabakalarıyla birlikte eridi. Bu olayın ardından mühendisler reaktör binalarını yeniden soğutmayı başardı, ancak uranyumun nereye gittiği tam olarak bilinmiyordu.

Bunca yılın ardından radyasyondan etkilenmeyen Mini-Manbo isimli robot başarılı oldu ve erimiş uranyuma ulaşmayı başardı. Japon hükümeti şu anda bölgede temizleme çalışması içerisinde.

Robot tarafından görüntüleri yakalanan uranyumu temizlemek için planlar yapılıyor. Nükleer santral alanında yeni su depolama tankları inşa eden, radyoaktif atıkların imha edilmesine ve hasar almış reaktör binalarının kapatılması için iskeleler kuran yaklaşık 7 bin işçi, tek bir bir amaç için çalışıyorlar.

Yetkililer, tesisteki pisliği temizlemek ve sorunu tamamen ortadan kaldırmak için çalışıyorlar, ancak tam temizliğin 30 ila 40 yıl arasında sürebileceği düşünülüyor.

Fukuşima nükleer felaketi, Çernobil’in ardından dünyanın en büyük nükleer felaketi olarak tarihe geçti.