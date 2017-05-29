60 Saniyede Uykuya Dalmamızı Sağlayacak Bir Yöntem Bulundu!

Bir doktor tarafından yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan yöntem oldukça basit. Üstelik hiçbir ekipmana ihtiyacımız olmadan sadece bir kaç talimata uymamız gerekiyor.

Uykusuzluk, birçok insanın sıkıntı çektiği çok sık rastlanan uyku bozukluğu türüdür. Uyku güçlüğü, gecenin ortasında uyanma ve tekrar uykuya dalamama durumlar gün içerisindeki stres durumunu olumsuz etkiler ve sağlığı ciddi derecede tehdit eder.

Bu sorunla mücadele eden insanlar, çoğu zaman tatmin edici sonuçlara ulaşamayan çeşitli yöntemler ve farklı teknikler denerler ancak, tüm arayışları sonlandırabilecek bir yöntem gün yüzüne çıktı.

Doktor Andrew Weil, beyninizi sadece 60 saniye içinde uyku durumuna sokmak için derim yaratan bir yöntem keşfetti. Yoga tekniklerinden ve güçlü nefes alma uygulamalarından esinlenilmiş yöntemin adı “4-7-8 Solunum Egzersizi” ve en fazla bir dk ya da biraz daha fazla bir süre içerisinde uykuya dalmanızı sağlıyor.

Peki bu yöntem nasıl işliyor?

Ağzınızdan “hhıııııı” sesi çıkartacak dolgun bir nefes alın, biraz başınız dönebilir.

Nefesinizi tutun ve ağzınızı kapatıp, 4’e kadar sayarken yavaşça burnunuzdan dışarıya verin.

Yeni bir tanesini almadan nefesinizi 7 saniye daha tutun.

Tekrar ağzınızdan “hhıııııı” sesi çıkartacak kadar dolgun bir nefes alın, nefesinizi tutup 8’e kadar sayın.

Son işlemi 3 kere daha tekrarlayın ve toplamda 4 tekrara ulaşın.

Dr. Weil, bize en önemli şeylerin doğru bir şekilde nefes almak, derin nefes vermek ve bunun için odaklanmak olduğunu söylüyor. Bilimsel olarak ispatlanmış bu yöntem beyniniz üzerinde olumlu bir etki yaratıyor, zihninizi boşaltıyor ve kalp atış hızını düşürüyor.

Tatlı rüyalar :)