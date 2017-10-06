60 Saniyede Yara Kapatan Silikon Misali Yapıştırıcı

Yara bere anında iğneye ipliğe ihtiyaç duymadan yaranıza sıkıp, 1 dakika içerisinde yaralarınızı sarabileceğiniz bu yapışkan, çok işinize yarayacak.

Amerikalı ve Avustralyalı araştırmacıların geliştirdikleri cerrahi yapışkan madde, yaraları hızlıca kapatarak, iğne ve dikiş gibi gereklilikleri ortadan kaldırıyor. Püskürtülebilen bu madde nihai aşamada ameliyathanelerde ve acil durum vakalarında da kullanılabilecek olmakla birlikte, henüz insanlar üzerindeki deneme aşaması tamamlanmadı.

MeTro adı verilen madde, elastik yapısı nedeniyle, sıklıkla genişleme ve yeniden açılma ihtimali bulunan yaraların tedavisi için oldukça ideal. Bileşeni geliştiren araştırmacılar maddenin deri, kalp, ciğer ve damar gibi hem harici hem de dahili dokuların tedavisinde kullanılabileceğini söylediler.

MeTro, fareler üzerinde yapılan testlerde damar ve ciğerler üzerinde bulunan kesiklerin kapatılmasında başarılı neticeler verdi. Yapılan tüm uygulamalarda maddenin dikiş ipi ya da zımba gibi şeylere ihtiyaç bırakmadığı görüldü. Çalışmanın sonuçları ‘Science Translational Medicine’ adlı dergide yayınlandı.

Enjekte edilebilir bu bileşenin yapımı için doğal elastik proteinler (insan proteini tropoelastin’den esinlenildi), ışığa duyarlı dolgu maddesi ile karıştırıldı. Bileşimin yaraya uygulanmasından sonra yaklaşık 1 dakika süreyle uygulanan ultraviyole ışınlar, materyalin uygulandığı bölgeyi kapatmasını sağladı. MeTro aynı zamanda uygulanan materyalin kullanım süresinin ayarlanabilmesine de imkan sağlıyor. Zira bazı yaralarda birkaç saatlik dolgu yeterli gelirken, bazı yaralanma vakalarında ise aylarla ifade edilen bir süreç gerekli olabiliyor. Bu özellik, materyalin içerisinde bulunan, kendiliğinden indirgenen enzim ile sağlanarak, ayarlanabiliyor.