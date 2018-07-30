60 Yaşındaki Kadının Karnından Devasa Bir Tümör Çıkarıldı

Karın ağrısı ile hastaneye kaldırılan kadının karnında devasa büyüklükte 2 adet tümör tespit edildi. Oldukça riskli olan ameliyat sonrasında paylaşılan görseller ise hayli şaşırtıcıydı.

Son dönemlerde artan kanser ve tümör haberlerine bir yenisi daha eklendi. 60 yaşında bir kadın, şiddetli karın ağrısı şikayetleri ile hastaneye kaldırıldı. Sonrasında doktorların yaptığı muayene ve testler ile Adhikary'nin karnında 35 kilo ağırlığında iki tümör taşıdığı ortaya çıktı. 35 kilo ağırlığındaki tümör öylesine büyüktü ki yaşlı kadının karnının %80’lik bölümünü bu cisim ile kaplıydı.

Adhikary, vücudunda iki dev yumurtalık tümörü taşıyordu ve ameliyat sonrasında hayatta kaldığı için oldukça şanslı olduğu düşünülüyor. Arati Adhikary 10 gün önce şişkin mide ve şiddetli karın ağrısı ile hastaneye kaldırıldı ve doktorlar yumurtalıklarında tümör buldular. Tümörler o kadar büyümüşler ki, Adhikary'nin diğer iç organlarına baskı yapıyor ve nefes almasını engelliyorlardı. Vücudundaki bu tümörler büyük bir Labrador ile aynı ağırlığa sahipti ve birkaç saat süren bir operasyonla bu tümörler alındı.

Operasyonu yapan cerrah, Hindistan'ın yakın tarihinde bu kadar büyük bir tümör ameliyatı yapılmadığını söyledi. Çıkarılan tümör için yapılan testler, Adhikary'nin durumunun nedenini henüz doğrulamamıştır. Bu noktada tümörler kötü huylu yani kanser veya kist olabilir. Jinekoloji cerrahı Mriganka Mouli Saha, operasyon sırasında altı doktordan oluşan bir ekiple çalıştı ve bu konuyla ilgili olarak"Hastada büyük bir şişlik vardı ve çok acı çekiyordu. Tümörler çok büyüktü ve bu yüzden hasta yürüyemiyor ve nefes alamıyordu. İki saatlik bir operasyonda yumurtalıklarından iki tümör çıkarıldı.” dedi. Yaşlı kadının ameliyatının tamamlanması ise iki saatten fazla sürdü ve cerrahi prosedürü “son derece riskli” olarak nitelendirdi. Adhikary, Cumartesi günü yapılan operasyondan sonra hastanede yatıyor ve önümüzdeki hafta içinde taburcu olması bekleniyor.