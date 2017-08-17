3 Doktorun Nazileri Nasıl Kandırdığı Ortaya Çıktı

3 Doktorun Nazileri kandırıp, toplama kamplarına gidecek Yahudileri nasıl kandırdığı ortaya çıktı. Meğer o dönem kayıtlara "K Sendromu" olarak geçen hastalık, bir hastalık değilmiş!

İtalya'nın başkenti Roma, Eylül 1943 ve Haziran 1944 yılları arasında, Nazi Almanya'sı tarafından işgal edilmişti. Aynı dönem içerisinde de, birçok kişinin Fatebenefratelli Hastanesi'nde karantina altına alınmasına yol açan gizemli bir hastalık ortaya çıkmıştı. "K Sendromu" olarak anılan bu hastalık, dönem içerisinde sıfır ölümle sonuçlandı. Hatta yüzlerce Yahudi'nin hayatını kurtardı. Ortaya çıkana kadar hastalık herkesi korkutsa da aslında pek korkulacak bir şey değildi. Çünkü "K Sendromu", Fatebenefratelli Hastanesi'nin baş doktorları Vittorio Sacerdoti, Giovanni Borromeo ve Adriano Ossicini'nin, Yahudi komşularına fırsat sağlamak için uydurduğu bir hastalıktan başka bir şey değil.

Fatebenefratelli Hastanesinin bir görüntüsü

Hastane Roma'daki Yahudi gettolarının olduğu bölgenin tam ortasında kalıyor. Bu yüzden Nazi'ler, İtalya'yı işgali sırasında 10.000'den fazla Yahudi'yi kamplara göndermeye hazırlanırken, Yahudiler ise sığınacak yer arıyorlardı. Sığınacak yer arayan ve kaçmaya çalışanlara yardım etmek isteyen üç doktor ise o dönem birçok Yahudiye "K Sendromu" teşisi koyuyor. Ancak asıl Roma Yahudilerini kurtaran şey ise, koyulan teşise göre "K Sendromu" hastalarının karantinada kalmaları gerektiği. Bu yüzden o dönem boyunca hiçbir Nazi subayı soru sormuyor.

Dönemin Baş Doktorlarından Adriano Ossicini bugün 96 yaşında

"K Sendromu" dönemin doktoru, şu an 96 yaşında olan Adriano Ossicini'nin açıklamalarına göre bir hastalıktan çok karşılarındaki kişinin sağlıklı bir Yahudi olmasını tarif eden bir şifre. Ossici, sahte hastalığın adını Roma'nın Naziler tarafından işgalinin başındaki Alman Kumandan Albert Kesselring ve işgal döneminde Roma polis teşkilatının başına atanan SS Subayı Albert Kappler'den aldığını belirtirken, bu durumun sadece 3 baş doktorun değil, o dönem hastanede çalışan herkesin birlikte yürüttüğü bir çalışma olduğu bildirildi.