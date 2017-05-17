600 Beygir Gücünde AWD'li BMW M5'in Yeni Özellikleri Geldi!

600 beygir gücüne çıkabilen çift turbo V8 motorlu BMW M5'in özellikleri muazzam. Araç, RWD-AWD arasında geçiş yapabiliyor.

Üst segment araba denildiğinde akıllara ilk gelen markalardan birisi olan BMW, 2018 model BMW M5’in hazırlıklarına devam ediyor. 4.4 litrelik, çift turbolu V8 motorundan güç alan BMW M5’in, 600 beygir gücüne ulaştığı doğrulandı. Eylül 2017’de Frankfurt Motor Show’da ortaya çıkması beklenen arabayı, kamuflajlı şekilde sık sık görmeye devam ediyoruz.

0-100’e yalnızca 3.5 saniyede çıkan BMW M5, normal yolda 2WD modunda giderken zor duruma düştüğü anda AWD moduna alarak yoluna devam ediyor. 2WD’de yalnızca arka tekerlere güç giderken, AWD modunda araç ön tekerlere de güç yollamaya başlıyor. Araba, dört çekişli moda geçtiği zamanlarda bile, gücün büyük kısmını arka tekerleklere veriyor. Bu benzer tasarım daha önce, yine bir Alman arabası olan Mercedes-Benz E63 AMG modelinde görülmüştü.

Kamuflajlı bir şekilde test edilen BMW M5’lerde 8 ileri otomatik şanzıman bulunuyor. Aracın şu ana kadar gelen görüntüleri, son derece başarılı bir arabanın bizlerle olacağını gösteriyor. Yol tutuşu ve konfor ile ön plana çıkan BMW’lerin yeni temsilcisi olmaya hazırlanan BMW M5 hakkında düşünceleriniz nelerdir?