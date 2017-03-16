16.600 bin dolardan telefon satmaya çalışan Sirin Labs, beklenen ilgiyi göremeyince iflasın eşiğine geldi. Yeniden pahalı telefonlar çıkarmayacağını açıklayan Sirin Labs, birçok çalışanını da işten çıkardı.

Bir telefona en fazla vereceğiniz ücret ne kadar? Günümüzde telefon fiyatları 4000 TL, hatta daha da üstüne çıkabiliyor. Bu fiyatlar normal olarak uçuk rakamlar, her gün 4000 TL kazansak neyse ama kişisel düzeyde 4000 TL çok uçuk bir rakam. 4000 TL’ye bile pahalı diyorsak şu an fiyatı 61.000 TL’lik telefona ne diyebiliriz ki? Üstelik bu yalnızca yurtdışı fiyatı. Ülkemizde kaç paraya satılıyor, daha önce hiç alan oldu mu, hiç bilmiyorum.

Daha önce haberini yaptığımız uçuk fiyatlı Solarin Android telefonlarının geliştiricisi Sirin Labs, iflas etmenin eşiğine geldi. Bunun sebebini az çok anlıyorum, 61.000 TL’lik telefon yaparsan iflas etmen gayet normal.

Yurtdışında yaklaşık 16.600 dolardan satılan Solarin Android, çok yüksek güvenlik yazılımları ile güçlendirilmiş tam bir gizlilik telefonuydu. Ancak gizliliği dışında hiçbir şeyi olmaması, telefonun bu kadar geride kalmasına örnek gösterilebilir. Gerçi bu telefonu alan kişi yanına iPhone 7 veya Galaxy S7 gibi üst düzey telefon alıp rahatına bakabilir, ancak telefonun hala Android 5.1 Lolipop kullanması, Snapdragon’un en sorunlu işlemcisi Snapdragon 810’u kullanarak neden böyle bir şey yaptığına kimsenin anlam verememesi, 23MP’lik arka kameranın çok düşük puanlar alması gibi kötü sayılabilecek bir mazisi bulunuyor.

Telefon güvenli olsa da güvenli olmasının dışında her şeyiyle dökülen bir telefon halini almıştı. Üstelik en pahalı telefonken bu durumu yaşıyorsanız bir sorun var demektir. Toplamda 90 çalışanı bulunan Sirin Labs’ın 30 çalışanının işine son vererek küçülmeye gittiği açıklandı. Solarin’den yaklaşık 10 milyon dolar gelir elde ettiği belirlenen Sirin Labs’in, bu fiyatla 750 adet telefon satabildiği anlaşılıyor. Normal olarak milyonlar satması beklenmiyordu, ancak insan bir kaç bin satmak için uğraşırdı be kardeşim.

Sonuçta İsrail kökenli firmanın sonu hiç hayırlı değil. Solarin Android serisine devam etmeyeceklerini açıklayan Sirin Labs, gündemi etkileyecek yeni pazarlar yaratmak için geleceğini açıkladı. Bu telefonu değil 61.000, 1000 TL’ye verseler almam, gerek yok. CIA’in beni araştırmadığını varsayıyorum.