XOutOf10 uygulaması ile iPhone X çentiğinin ne kadar rahatsız edici olduğunu Android telefonunuzda test edebilirsiniz.

Eğer bir Android kullanıcısıysanız, hangi marka ya da model olduğuna bakmazsızın iPhone X’dan en büyük eksiğiniz ekranın üstünde bulunan çentiktir. iPhone X alan pek çok kullanıcı, çentiğin tüm kullanımı bozduğunu ve özellikle video izlerken ya da oyun oynarken göze çok fazla battığını söylüyorlar.

Eğer iPhone X almayı düşünüyorsanız ya da iPhone X’da bulunan çentiğin nasıl rahatsız edici bir ‘şey’ olduğunu merak ediyorsanız, mevcut Android telefonunuzda bir çentik oluşturabilmeniz mümkün.

XOutOf10 uygulaması ile ekranınızın üstünde bir iPhone X çentiği oluşturabilirsiniz. Böylece iPhone X almayı düşünüyorsanız önceden çentiği test etmiş olur, düşünmüyorsanız da iPhone X sahiplerinin halinden anlamış olursunuz.