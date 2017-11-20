Eğer bir Android kullanıcısıysanız, hangi marka ya da model olduğuna bakmazsızın iPhone X’dan en büyük eksiğiniz ekranın üstünde bulunan çentiktir. iPhone X alan pek çok kullanıcı, çentiğin tüm kullanımı bozduğunu ve özellikle video izlerken ya da oyun oynarken göze çok fazla battığını söylüyorlar.
Eğer iPhone X almayı düşünüyorsanız ya da iPhone X’da bulunan çentiğin nasıl rahatsız edici bir ‘şey’ olduğunu merak ediyorsanız, mevcut Android telefonunuzda bir çentik oluşturabilmeniz mümkün.
XOutOf10 uygulaması ile ekranınızın üstünde bir iPhone X çentiği oluşturabilirsiniz. Böylece iPhone X almayı düşünüyorsanız önceden çentiği test etmiş olur, düşünmüyorsanız da iPhone X sahiplerinin halinden anlamış olursunuz.