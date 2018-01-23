Apple'ın son amiral gemisi olan iPhone X, 15 Bin TL'lik Sony A7R III profesyonel fotoğraf makinesine kafa tuttu. Kavganın galibini öğrenmek için karşılaştırmayı gerçekleştiren Tristan Pope'un videosunu izleyebilirsiniz.

Bir yönetmen ve video yapımcısı olan Tristan Pope, akıllı telefon fotoğrafçılığının hangi seviyeye ulaştığını göstermek için Apple’ın son harikası olan iPhone X ile değiştirilebilir lensli Sony A7R III’ü karşılaştırdı.

iPhone X yalnızca iyi bir kameraya sahip olan bir cep telefonu, Sony A7R III ise tek işi fotoğraf çekmek olan bir cihaz. Bu nedenle iki cihaz arasında bir galip belirlemek gibi bir durum söz konusu değil. Amaç, akıllı telefon kameralarının ulaştığı seviyeyi görmek.

Pope, iki kamerayı karşılaştırmak için muazzam bir ışıklandırmaya sahip stüdyo ve bir model kullanıyor. Ayrıca iPhone X kamera yeteneklerine en iyi şekilde hükmedebilmek için dahili kamera uygulaması yerine Focos adlı uygulamayı kullanıyor.

Focos, iPhone X çift arka kamerasının elde ettiği sahne haritalandırma verilerine ulaşır. Bu nedene dahili kamera uygulamasına göre çok daha fazla ayara ulaşabilir, arka plan bulanıklığının seviyesini ve fazlasını düzenleyebilirsiniz.

Pope’un çektiği fotoğraflara bakacak olursak iPhone X’un sosyal medyada paylaşmak için oldukça kaliteli fotoğraflar çektiğini söylemek mümkün. Fakat fotoğraflar düşük megapiksel nedeni yakınlaştırma durumunda bulanıklaşıyor. Bu nedenle baskı almak pek mümkün değil.

Ayrıca bu fotoğraflar en iyi sonuçları almak için iyi bir ışıklandırma bulunan bir stüdyoda çekildi. Günlük hayatta ışığın birazcık bozulduğu durumlarda bu kadar iyi sonuçlar elde edemeyeceğinizi aklınızdan çıkarmayın.

Yine de iPhone X’un Sony A7R III karşısında iyi bir performans gösterdiği söylenebilir. Sonuç olarak iPhone X ,1000 dolar ya da ülkemizdeki fiyatı ile 6100 TL’lik bir telefon. Sony A7R III ise yaklaşık 15 bin TL’lik bir fiyata sahip. Cihaza takılan lens ile fiyat bir iPhone X kadar daha artabilir.