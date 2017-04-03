62 Bin Liraya 2 Ay Boyunca Yatacak Kişiler Aranıyor!

Kolay yoldan para kazanmak isteyenler için oldukça enteresan bir yol olabilir.

Astronotların uzay koşullarında maruz kalabilecekleri şeyler üzerine çalışmalar yürüten Fransa'daki Tıp Enstitüsü ve Uzay Fizyolojisi Kliniği MEDES, bir deney için 24 erkek denek arıyor.

'Ağırsızlık durumunun' astronotların vücudunda ne gibi etkiler yapacağının inceleneceği deney, uzaydan dönecek astronotların yeryüzüne ayak basmalarından sonra vücutlarında oluşabilecek komplikasyonların incelenmesi ve önlenmesini sağlamak adına oldukça önemli.

İşte bu deney için MEDES, 2 ay boyunca başın hafif aşağıda olacağı yatış pozisyonunda yatacak, yaşları 20 ila 45 arasında toplamda 24 erkek arıyor. Hiçbir sağlık problemi olmaması ve vücut endekslerinin 22 ila 27 arasında olması gereken bu 24 adaya 60 günlük deney için kişi başı ödenecek ücret ise tam 16 bin euro (62 bin TL).

Program ile ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.