İnternet dünyasındaki bütün sapkınlıkların merkezi haline gelmeye başlayan YouTube, ilgi çekmeye çalışan ve bu yolla abone kazanabilmek için farklı yollara başvuran yayıncıyla dolup taşıyor.

YouTube, herkesin kendi kanalını açabildiği bir platform olmasıyla ve insanların özgün içerik üretiminden koparak trendleri yakalamaya çalışmasıyla, hiç de profesyonel olmayan şeyler görmemize neden oluyor.

İnsanlar, bu işten gelir elde etmenin peşindeyken gözlerini bürüyen hırsla, uzman olmadıkları alanlarda gövde gösterileri yapıyorlar. İçerik yayıncılığı ve popülarite bir kenara, sadece uzman olmanın gerektirdiği tehlikeli alanlar da var.

Bu alanlardan birisi de çelik gibi kondisyon ve disiplinli bir sporcu olmayı gerektiren tırmanışçılık. Fakat öyle klasik şekilde dağa taşa değil de, yüksek gökdelenlere çıkınca oldukça havalı görünüyor.

Çin’in Hunan eyaletindeki 62 katlı bir binadan düşerek hayatını kaybeden Çin’in Facebook’u Webio’nun fenomeni olan Wu Yongning, ne ilk ne de son olacağa benziyor:

Bazı insanların adrenalin için doğdukları bir gerçek, ancak gerekli uzmanlığı elde etmeden boyundan büyük işlere kalkışmak, üstelik bunu da sadece daha fazla takipçi kazanmak için yapmak delilik olsa gerek. Özellikle yüksek bina tırmanışçıları hiç güvenlik önlemi almadan bu işe kalkışınca, takipçi peşinde koşan insanları da olumsuz etkiliyorlar.

Night Scape lakabıyla giderek popüler YouTuber ve Instagram yıldızı olan Harry Gallagher, profesyonel bir tırmanışçı. Ona göre adrenalin sevdası bu iş için yeterli değil.

"Bir kas yapamıyor/tırmanamıyorsanız, BİNALARDAN AŞAĞIYA SARKMAYIN”

Gallagher, vücudunuzun ve yeteneklerinizin farkına varmak için harcanan çabayı saygıyla karşıladığını, ancak çizgiyi aşmamanın önemli olduğunu söylüyor:

"Serbest koşucu olarak, sayısız saatler boyunca tırmanış eğitimi verdim ve hala Wu Yongning'in yaptığı gibi bir binadan sallanmadım. Bu oldukça pervasız ve anlamsız bir hareket. Öyle bir girişim esnasında hayatta kalmakla ilgili en ufak bir şüpheniz varsa bile kalkışmamanız gerekir. Kendi videolarımı izlediğiniz anlarda yaptıklarım tehlikeli olarak gözükebilirler, ancak yaptığım her hareketi hesaplıyor, uzun süreler çalışma yapıyor ve ne olduğunu tam olarak biliyorum.”

İnternet ve sosyal medyada statü sahibi olmak için aptalca şeyler yapmaya ve canınızdan olmaya gerek yoktur. Güvenli şeyler tercih ederek, ilerleyen yıllarda sizden küçüklere anlatacağınız güzel anılar biriktirmeye bakın.