64 bit tabanlı bir işletim sistemi ve işlemci tercih edildiğinde 16 bit için yazılan eski uygulamaların açılmama nedenini açıkladık.

Bilgisayarlar söz konusu olduğunda, tüm yazılım ve programlarda 1-0’dan oluşan ikili sayı sistemi kullanılır. Bu sayıların her biri bit olarak adlandırılır. Ancak 32 bit demek 32 tane sayıyı ifade etmez, tam olarak 2 üzeri 32 (4294967296) sayıyı ifade eder. Buradan da anlayacağınız üzere artan her bit değeri iki üzeri n şeklinde ifade edilmektedir. Buradan yapılacak basit bir hesaplamayla 64 bit’in 32’den 4 milyar kat daha fazla karakter içerdiğini söyleyebilirim. 2^64/2^32 işlemini yaparak sizlerde sağlamasını yapabilirsiniz.

1985 yılında Intel 32 bit kullanan ilk işlemciyi üreterek bilgisayar sektöründe büyük bir atılım yaptı ve bilgisayarlar yeni bir oyun çağına girdi. 16 bitten 32’ye geçiş aşamasında 32 bitlik işlemciler zorlanacak olsalarda 16 bitlik uygulamaları açabilecek şekilde tasarlandılar. Ancak daha sonra 16 milyon terabayt'a kadar bellek verebilen 65 bir işlemcilerin çıkartılmasıyla 32 bitlerin bir nevi çöpe atıldığını söyleyebilirim. Çünkü 2001 yılından sonra üretilen bilgisayarlarda neredeyse 32 bit hiç kullanılmadı.

Daha sonra 64 bitlik işlemciler üzerinden 16 bitlik eski uygulamaları çalıştırmayı deneyen kullanıcılar, "Program.exe geçerli bir Win32 uygulaması değildir" gibi bir hata almaya başladı. Bunun nedeni 32 bit ve 64 bitlik işlemciler arasındaki mimari farklılıklardan kaynaklanıyor. 64 bit işlemcilerin daha yüksek performans vermesi için içerlerindeki mimari yapı 16 bitlik uygulamaları desteklemeyecek şekilde tasarlandı. Ayrıca 32 bitlik işlemciler 16 bitlik uygulamaları açarken oldukça yoruluyordu. 64 bit işlemcilerde aynısını deneseydi çok daha büyük bir yorulma olacaktı. Bu nedenle bu dosyaları açmakla uğraşmak yerine engellediler.

"Program.exe geçerli bir Win32 uygulaması değildir" hatası dünyanın sonu değil. Eski uygulamaları çalıştırmak ve nostalji yaşamak istiyorsanız, DOSBox, VirtualBox gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Ayrıca bu işlemi gerçekleştirmek için birçok emulatör uygulaması bulunmakta bunlardan birine kolaylıkla erişebilirsiniz. Son olarak linux işletim sistemini kullanmanız halinde hiçbir çaba sarf etmeden 32 bit uygulamarı kullanabilirsiniz. Çok geniş bir konu olduğu için eklemek istediklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.