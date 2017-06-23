Dünyanın En Küçük Uydusu Uzaya Gönderildi!

Dünyanın en küçük uydusu olarak kabul edilen Hintli Rifath Sharook’un üç boyutlu yazıcıyla yaptığı uydu, NASA’nın tesislerinden uzaya fırlatıldı.

Karbon fiberden yapılan ve yalnızca 64 gram ağırlığında olan uydu, geçtiğimiz yıl genç mucitlerin katıldığı ve NASA’nın da desteklediği Cubes in Space yarışmasını kazanmıştı. Hintli genç Rifath Sharook, tasarımının ismini eski Hindistan devlet başkanlarından olan Abdul Kalam’a ithafen KalamSat adını verdi.

Minik uydusu hakkında konuşan Sharook, "Tamamen sıfırdan tasarladık. Üzerinde yeni bir bilgisayar, hızı, dönüşü ve dünyanın magnetosferini ölçecek sekiz alıcısı da olacak. Asıl zorluk, uzaya gidecek 64 gram ağırlığında bir cihaz tasarlamaktı" ifadelerini kullandı.

Hindistan’ın Tamil Nadu bölgesindeki küçük bir köyde yaşayan Rifath Sharook, henüz 15 yaşındayken helyumlu bir hava durumu balonuyla katıldığı bir yarışmayı da kazanma başarısı göstermişti. 64 gram ağırlığındaki uydusu ise NASA’nın Wallops Island tesisinden fırlatıldı.