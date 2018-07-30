64 Yıl Önce Kaybolan Kardeşinin Cesedini Gözlüğünden Tanıdı

İtalya Alpleri'nde 13 yıl önce bulunan bir cesedin, bundan 64 sene önce kaybolan bir Fransız kayakçıya ait olduğu tespit edildi.

İtalyan savcılar, cesedin kimliğini belirleyebilmek amacıyla üzerinde ad ve soyadının baş harfleri yer alan kayakçının gömleğini, gözlüğünü ve ahşap kayak takımının fotoğrafını geçen ay sosyal medyada paylaştı.

Torino Savcılığı'nın sosyal medya paylaşımıyla alakalı haberini yerel bir radyoda duyan Emma Nassem isimli kadın, cesedin amcası Henri Le Masne'ye ait olabileceğini düşündü.

Bunun üzerine İtalyan makamlarına başvuruda bulunan Emma Nassem'ın amcası Henri Le Masne, 30'lu yaşlarındayken kaybolmuştu.

Ben kardeşiyim

Henri Le Masne'nin şu anda 94 yaşında olan kardeşi Roger Le Masne de İtalyan polisine bir e-mail göndererek, "Ben, bundan 64 sene önce kaybolan Henri Le Masne'nin kardeşiyim. Bekar ve bağımsız yaşayan biriydi. Paris'te Maliye Bakanlığı'nda çalışıyordu" dedi.

Ailenin polise yolladığı gözlük fotoğrafının dağda bulunan gözlük ile uyuşması üzerine DNA testi yapıldı ve cesedin; 1954 yılının Mart ayında, İsviçre sınırındaki Matterhorn'da tek başına kayak yaparken 3.000 metre yükseklikte fırtınaya yakalanan La Masne'ye ait olduğu tespit edildi.