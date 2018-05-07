Türk Tasarımcı'dan Mercedes'i Kıskandıracak Konsept Araç!

Türk tasarımcı Kürşat Kemal Kul, Mercedes'in 1954 model ikonik W196R mobilini yeniden yorumlayarak konsept bir araç oluşturdu ve çalışmasını W196r Re ile çevrimiçi olarak paylaştı.

Sene 1954; 2. Dünya Savaşı sona ereli 9 yıl olmuş. Alman otomotiv devi Mercedes, 15 yıl sonra W196R ile Fransa’da Formula 1 pistine çıkıyor. Yarış tamamlanıyor; kürsünün 1. sırasında Mercedes W196R pilotu Juan Manuel Fangio var. İkinci sırada ise yine Mercedes W196R pilotu Karl Kling.

Mercedes W196R modeli, Mercedes tarihi açısından hem motor hem de tasarım konusunda çok önemli bir yere sahiptir. Zira Alman şirket, müşterilerine sunduğu tüm araçların motorlarında Formula 1 araçlarından ilham almaktadır. Bu nedenle W196R, Mercedes’in bugünkü konumuna ulaşmasında büyük önem taşımıştır.

Türk tasarımcı Kürşat Kemal Kul, Mercedes’in ikonik W196R tasarımını modern dünyanın asfaltlarına uyumlu olacak şekilde yeniden tasarladı. Kul’un W196r Re adını verdiği konsept araç, daha ilk görüşte geleneksel tasarıma bağlılığını hissettiriyor. Fakat üstü tamamen kapalı olan pilot kabini, aracı bambaşka bir havaya sokuyor.

Mercedes W196R, günümüz Mercedes araçlarının aksine çok daha oval bir tasarım çizgisine sahipti. Kürşat Kemal Kul, W196r Re’yi tasarlarken bu detayları da atlamamış. Aracın geniş ve düşük profilli yapısı, Kul’un W196r Re’yi orijinaline bağlı fütüristik bir araç olarak hayal ettiğini gösteriyor.