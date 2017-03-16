10.000 mAh Bataryalı Telefon Üreten Markadan Yeni Cihaz!

10.000 mAh kapasiteye kadar batarya mimarisi sunan Oukitel, yeni canavarı K6000 Plus'ı tanıttı. Bu akıllı telefon uzun ama çok uzun bir pil ömrü vadediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Oukitel K serisinde kullandığı birbirinden güçlü bataryalar ile tanınıyor. Oukitel, akıllı telefonlarında kapıyı 4000 mAh seviyesinden açıp 10.000 mAh'a(K10000 modeli) kadar tırmanıyor.

Yeni K6000 Pro da istisna değil. Oukitel, 2016 yılında bir K6000 Pro modeli geliştirmişti ancak karşımızdaki modelin onun epey gelişmiş bir sürümü olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın tasarımı biraz değiştirildi, selefine benzer bir metalik gövdeye sahip olsa da, cihaz eskisinden daha ince. Parmak izi tarayıcısı ön tarafa taşındı. K6000 Pro, 5.5 inçlik LCD ekran 1920 X 1080 çözünürlüğe sahip. Gövdenin içinde 8 çekirdekli MediaTek 6750SoC yongası bulunuyor. Söz konusu yonga, popüler Helio P10'nun daha ekonomik versiyonu. Yongada 4 adet 1 GHz, 4 adetse 1.5 Ghz'lik işlemci mevcut. Görevin ağırlığına göre herhangi bir dörtlü çalışabiliyor. İşlemcinin en önemli özelliği enerji dostu olması.

Ana kamerada PDAF destekli 16 MP OmniVision 16880 sensörü bulunuyor. Selfie kamerası olarak adlandırdığımız ön panelde ise 8 MP'lik 80 derecelik bir kamera mevcut.

En kritik noktaya geldik: K6000 Plus, uzun ama çok uzun süre aktif olmak için 6,080 mAh düzeyinde muazam bir pil içeriyor. Telefon hızlı şarj işlemi de destekliyor ve sadece 100 dakikada yüzde 100 şarj edebiliyor. K6000 Plus, güncel işletim sistemi Android 7.0 Nougat ile birlikte geliyor.

Dev bataryaya ve orta seviye için yeterli yeteneklere sahip akıllı telefonunun Mart ayı sonunda Uzak Doğu'da satışa sunulması bekleniyor. Avrupa'ya uğrayıp uğramayacağı ise belirsiz. Biz de bu tür akıllı telefonu ülkemizde görmek isteriz doğrusu.