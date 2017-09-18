Televizyon dünyasının Oscar’ları olarak anılan ve tüm dünya tarafından takip edilen dizi, film belgesel ve TV programlarına verilen Emmy ödülleri 69. kez sahiplerine verildi.

Amerikan televizyon yapımları, dünya televizyon sektörünün bel kemiğini oluşturuyorlar. Bizim için yabancı dizi ve yapımların ülkemizde ne kadar fazla tüketildiğini kabul etmek zor değil. Elbette son yıllarda televizyondan internet platformlarına kayan yapımların arttığını hepimiz gözlemlemişizdir. Ülkemizde Blu TV ve Puhu TV gibi yerel platformların yanı sıra, Netflix uluslararası yayıncılar da yükselişine devam ediyorlar.

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Oscar’lar, izleyicilerin alışkanlıklarını kökten etkilerken, TV programları için de aynı seçiciliğin şart olduğunu söylemek mümkün. Yüzlerce dizi ve televizyon filmi arasından seçilen bu yapımlar, izleyiciler için klavuz niteliğinde.

Dünyanın açık ara en çok izlenen dizisi Game of Thrones, Altın Küre ve Emmy’ler dahil olmak üzere 2017 yılına kadar 250 ödül aldı. Ancak yapım, 69. Emmy ödüllerinde adaylık ve ödül elde edemedi. Dizinin 2018 Emmy ödüllerine damga vurması bekleniyor.

İşte bu yılın Emmy Ödülü kazananlarının tam listesi:

En İyi TV Dizisi (Drama): The Handmaid's Tale

En İyi TV Dizisi (Komedi): Veep (HBO)

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Sterling K. Brown (This Is Us)

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

En İyi Erkek Oyuncu (Komedi): Donald Glover (Atlanta)

En İyi Kadın Oyuncu, (Komedi): Julia Louis-Dreyfus (Veep)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Drama): John Lithgow (The Crown)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Drama): Ann Dowd (The Handmaid’s Tale)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Komedi): Alec Baldwin (Saturday Night Live)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Komedi): Kate McKinnon (Saturday Night Live)

En İyi Mini TV Dizisi: Big Little Lies (HBO)

En İyi TV Filmi: "Black Mirror: San Junipero"

En İyi Erkek Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Riz Ahmed (The Night Of)

En İyi Kadın Oyuncu (Mini Dizi / TV Filmi): Nicole Kidman (Big Little Lies)

Komedi Dalında En İyi Senaryo Yazarı: Aziz Ansari ve Lena Waithe (Master of None)

Drama Dalında En İyi Senaryo Yazarı: Bruce Miller (The Handmaid's Tale)

En İyi Konuk Kadın Oyuncu: Melissa McCarthy