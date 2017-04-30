7 Efsane Film Serisinin 2017 Yapımı Devam Filmleri!

2017 filmleri, tam bir devam serisi niteliği taşıyorlar. Bu yıl gösterime giren veya girecek o kadar çok devam filmi var ki... İşte 7 efsane serinin 7 devam filmi.

Devam filmleri, alıştığımız bir evreni tekrar gözlerimizin önüne getirmesi bakımından eşsizdirler. Hayranı olduğu karakterleri hayalini kurduğu evrenin içinde görmek; bir sinamasever için tarifi zor bir hazdır. 2017’de çıkan yabancı filmler, bu yılı sanki bir “devam senesi” niteliğine bürüyor. İşte 5 efsane devam filmi!

1- Hızlı ve Öfkeli 8

Hızlı ve Öfkeli, hayranlarını yarı yolda bırakmadı. Üstelik her geçen filmdeki gibi kadrosu zenginleşti. Ancak bu sefer filmdeki hızın da öfkenin de dozu artacak gibi görünüyor. Zira kadrosuna Jason Statham’ı da dahil emiş.

2- Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatamaz

Yıllar süren bekleyişin sonunda 2017 geldi çattı ve ünlü korsanımız Kaptan Jack Sparrow’la tekrar buluşma vaktimiz geldi. 26 Mayıs’a dek beklememiz gerekse de, Karayip Korsanları evreni için bunun değeceğine şimdiden eminiz.

3- Halka 3

Korku sinemasının kült filmlerinden olan Halka, 12 yıl sonra serinin üçüncü filmiyle izleyici karşısına çıktı. Tüm zamanların en ürkütücü filmlerinden sayılan bu film, geçtiğimiz Şubat ayında gösterime girmişti. Eğer izlemediyseniz, “videoyu” izlememenizi öneriyoruz.

4- Logan

X-Men dünyasında her şey yolunda gitmiyor. Popüler karakterimiz Logan, mutantlar ve insanlar arasında gidip gelen gerilimlerden dünyayı kurtarmaya; birçok sorunla yine karşı karşıya kalacak. X-Men hayranları; geçen ay gösterime giren Logan’ı mutlaka izlemelisiniz.

5- John Wick 2

İlk filmin son sahnesinden devam eden John Wick 2, yaklaşık 1 ay önce gösterime girdi. Keanu Reeves’in muhtemelen “Matrix’ten sonra en çok adam dövdüğü film ünvanını John Wick 1 alır” diyenler, 2’yi mutlaka izlemeliler. Zira Wick, serinin ikinci filminde kendini aşmış.

6- Star Wars: Son Jedi

George Lucas’ın zihninde neler olur biter, akıl sır ermez. Ama “Son Jedi” fragmanı itibari ile Yıldız Savaşları hayranlarının ağzını sulandıracak bir filme benziyor. Aralık 2017’de gösterime gireceği açıklandı.

7- World War Z 2

Bir anda insanları zombiye çevrilen bir virüs yayılsa ve önü alınamasaydı ne hissederdiniz? World War Z serisi ilk filmde izleyenlere böyle bir dünyayı sunmuştu. Birden hayran kitlesi artan filmin çok geçmeden devam filmi niteliğinde olanı 9 Haziran’da ülkemizde yayınlanacak. Eğer kıyamet senaryolarını seviyorsanız, bu filmi kaçırmayın derim.