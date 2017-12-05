7 iOS Uygulaması Daha Ücretsiz Hale Geldi

Apple cihazların için geliştirilen uygulamaların birçoğu düşük de olsa belirli miktarda ücret talep ediyor. Ancak şu dakikalarda birçok geliştirici uygulamalarını ücretsiz hale getirdi.

Hatırlayacağınız üzere özellikle hafta sonları birçok geliştirici hem reklamını yapmak hem de uygulamasının daha çok kişiye ulaşması için belirli bir süreliğine ücretleri kaldırıyor. Biz de bu çerçevede karşılaştığımız ücretsiz uygulamaları sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Lafı çok uzatmadan yine çok kaliteli ve işinize yarayacağını düşündüğümüz normalde ücretli olan kısıtlı bir süre için ücretsiz hale gelen uygulamaları sıraladık. Belirtmekte fayda var eğer bu haberi okuduğunuzda uygulamalardan bazıları ücretli hale gemişse geliştiricilerden kaynaklanan bir durumdur. Öte yandan aşağıdaki habere de göz atarak hala ücretsiz olan uygulamalara denk gelebilirsiniz.

Coyn

Klasik bir ev ekonomisi uygulaması olan Coyn, paranızın nereye ne kadar gittiğini ölçmeniz için size yardımcı oluyor. İndirmek için tıklayınız

degrees

degrees hayal edebileceğiniz her konuyu birbirine bağlayabilecek benzerlikler bulan bir uygulama. Belirtmekte fayda bu uygulama için Wikipedia bağlantısına ihtiyaç duyabilirsiniz. İndirmek için tıklayınız.

Pic Scanner Gold

Fotoğraflarınızı ve albümlerinizi kolayca tarayabileceğiniz bu uygulama sayesinde eski fotoğraflarınıza ulaşabilir ve bunları sosyal ağlar üzerinden paylaşabilirsiniz. İndirmek için tıklayınız.

PureBlock

İstenmeyen reklamları engellemek için oldukça güzel bir uygulama. Eğer bu tip sorunlardan rahatsızsanız elinizi çabuk tutun. İndirmek için tıklayınız.

R5 Training

Bu uygulamanın amacı egzersizleri basitleştirerek kullanıcılara daha sağlıklı bir yaşam sunmak. Uygulama bölüm bölüm olarak ayrılarak sistemli bir şekilde egzersiz yapmanıza yardımcı oluyor. İndirmek için tıklayınız.

Remote Control for Mac​

IPhone'unuzu veya iPad'inizi Mac'iniz için bir uzaktan kumanda haline getimek ister misiniz? Mac'iniz üzerinde uzaktan tam kontrol sahibi olabileceğiniz bu uygulama hala ücretsiz. İndirmek için tıklayınız.

Resume Builder

Resume Builder, iPhone'unuzu ve iPad'inizi taşınabilir bir CV tasarımcısına dönüştürür. Dakikalar içinde eşsiz özgeçmişler oluşturmanıza izin verir! İndirmek için tıklayınız.