  • 7 Nanometrelik 12 Çekirdek İşlemcili Akıllı Telefonlar Yolda

7 Nanometrelik 12 Çekirdek İşlemcili Akıllı Telefonlar Geliyor!
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Bütçe işi akıllı telefonların en aranan yonga üreticisi MediaTek, TSMC ile ortak bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Yakın gelecekte satışa sunulacak telefonların işlemci gücü muazzam düzeyde olacak.

MediaTek, geçtiğimiz yaz ayları itibariyle Helio X30 yongasını duyurmuştu. Şirket, Mobile World Congress'de ise ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Yeni yonga ile donatılan cihazların, 2017'nin ikinci çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.
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Çinliler, şimdilerde yeni SoC mimarisiyle(Çip üzerinde sistem veya System on Chip olarak biliniyor) önemli bir sıçrama yapmayı hedefliyor. Kaynaklar, yeni yonga setinin 7nm'lik bir mimariyle üretileceğini ve 12 çekirdeğe sahip olacağını ifade etti. 

Haberde, Mediatek ve TSMC'nin daha verimli bir yonga setini hayata geçirmek için birlikte çalıştıkları açıklandı. 7Nm'lik yapı, Helio X30'da asgari 10, azami 12 çekirdeğe sahip olacak. TSMC, 10 nanometrelik yonga üretiminde istenen performans değerlerine ulaşamamıştı. Ancak Mediatek, TSMC ile “stratejik ortak” olarak çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

iPhone, Samsung, HTC ve Sony Telefonlar Dinleniyor Olabilir! - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Kaynak : http://www.gsmarena.com/mediatek_and_tsmc_to_produce_7nm_chipsets-blog-23891.php
Etiketler: mediatek, helio x30
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