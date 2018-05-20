7 Taksici Bir Uber Sürücüsünün Önünü Kesip Tehdit Etti!

İstanbul Esenyurt’ta bir AVM önünde taksi şoförü olduğu iddia edilen 7 kişi, Uber aracının önünü keserek araca zarar verip Uber sürücüsünü tehdit etti.

Uber ile sarı taksi arasında süregelen şiddetli mücadele devam ediyor. Genelde sarı taksi sahiplerinin Uber sürücülerine karşı sert tepkiler göstermesi, hatta bazı durumlarda şiddet seviyelerine kadar çıkan bu olaylar, son dönemde biraz olsun durulmuştu, ancak ne yazık ki İstanbul Esenyurt’tan gelen haber, olayların hala devam ettiğini gözler önüne serdi. Esenyurt’ta, içinde 4 yolcu bulunan bir Uber aracına, 7 taksi şoförü tarafından zarar verildi.

Arabaya zarar veren saldırganlar, daha sonrasında aracın içinde bulunan şoföre tepki göstererek yolcuları araçtan indirmeye çalıştı. Bu süreçte aracın kapılarını kilitleyen Uber şoförü ve yolcuların bu korkulu anları kameralara yansıdı.

Doğan Haber Ajansı’nın verdiği bilgiye göre, yaşanan bu olay Esenyurt’ta bir AVM’nin önünde gerçekleşti. Yolcular tarafından videoya kaydedilen saldırganlar, iddiaya göre araca zarar vererek sürücüyü tehdit etti. Yaşanan bu olayların ardından yolcuları gideceği yere bırakan Uber şoförü, daha sonrasında bir polis karakoluna giderek taksi şoförü olduğu iddia edilen kişilerden şikayetçi oldu.

Taksicilerin Uber aracının önünü kesip bu şekilde tehdit etmeleri, pek çok kişinin de dikkatini çekti. Haklarını çeşitli hukuki alanlarda aramadan saldırgan bir şekilde hem yolcuya hem de Uber şoförlerine zarar vermeye çalışan taksicilerin hakkında işlem başlatılıp başlatılmayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.