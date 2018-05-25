Teknoloji dünyasının iki dev olan Apple ve Samsung arasındaki sular bir türlü durulmuyor. 7 yıldır devam eden bir patent tartışmasının ardından mahkemeler Apple’ı haklı buldu. Samsung, 539 milyon dolarlık tazminat cezasına çarptırıldı.

Teknoloji dünyasında patent denilen fikir lisanslama yöntemi büyük önem taşıyor. Şirketlerin ellerindeki en büyük silah olan patentler, geleceğe bir yatırım gibi düşünülebilir. Aynı zamanda rekabet konusunda, savrulan yumrukların da gücünü arttırıyor. Samsung ve Apple’ın patent krizlerini ise teknolojiye merak olmayan insanlar bile duydu.

2010’lu yıllardan sonra Apple’ın iPhone için aldığı üç farklı patenti ihlal ettiği tespit edilen Samsung, ABD yargısı önünde, ABD’li bir şirkete karşı yıllarca savunma yapmak zorunda kaldı. Perşembe günü Kaliforniya’daki San Jose kentinde gerçekleşen bir federal mahkemede jüri üyeleri, toplamda 7 yıl süren dava sürecini karara bağladılar. Samsung, patent ihlali yaptığı iPhone bileşenlerine göre Apple’a geri ödeme yapmak zorunda kaldı.

Samsung’un ihlal ettiği düşünülen 3 patent şu şekildeydi: iPhone tasarımının değiştiği dönemde uygulanan kavisli kenarlar, ekran çerçevesi ve ekrandaki ikon ızgarası. Samsung karara ilişkin yaptığı ilk açıklamada tepki gösterdi ve “Adil rekabet için tüm seçeneklerimizi dikkate alacağız” dedi.

Mashable'a konuşan Apple, bu davanın "her zaman paradan daha fazlası olduğunu" söyledi. Şirketin sözcüleri, "Tasarımın değerli bir etmen olduğuna gönülden inanıyoruz ve ekiplerimiz, müşterilerimizi memnun edecek yenilikçi ürünler yaratmak için yorulmadan çalışıyorlar. Apple, akıllı telefon devrimini iPhone'la ateşledi. Samsung'un tasarımımızı açıkça kopyaladığı bir gerçektir. Apple’daki çok sayıda insanın sıkı çalışmalarını ve yeniliklerini korumaya devam edeceğiz. Hizmetlerinden dolayı jüriye minnettarız” açıklamasında bulundular.

2011’den bu yana devam eden dava, Apple’ın istediği tazminat tutarı olan toplam 2.5 milyar dolarlık ceza ile sonuçlanmasa da şirket için bir itibar zaferi sayılır. Bu nedenle, durumun sadece paradan ibaret olmadığı aşikar. Apple bunu her ne kadar “emeğimiz var” kisvesi altında söylese de, itibar konusunda dev rakibine ciddi bir kroşe vurmuş oldu.

Bildiğiniz üzere iki şirket patent konusunda birbirine girse de Samsung, iPhone X’un ekran panellerini üreten şirket. Teknoloji dünyasında dostun da düşmanın da aynı kişi olabilir.