World of Tanks, 7 Yılın Ardından Beta Sürümü Sonlandırdı!

7 yıldır World of Tanks ile MMO oyuncularını tankların güçlü zırhları ile savaş alanının en ateşli çarpışmalarına sürükleyen Wargaming, WoT 1.0 sürümünü yayınlayarak 'daha yeni başlıyoruz' dedi.

2011 yılında 9 aylık test sürecini tamamlayarak Avrupa ve Amerika sunucularını hizmete sokan Wargaming, World of Tanks ile oyuncuları ikinci dünya savaşı ve soğuk savaş dönenimde üretilmiş ya da üretilmesi planlanmış araçlarla tank dünyasının sert ve metalik dünyasına bodoslama sokmuştu.

Şirket, aradan geçen 7 yılda oyunu epey geliştirdi. Yüzlerce yeni tank, yeni etkinlikler, oyun modları, daha gelişmiş dinamikler ve fazlası… Fakat oyun motoru aradan geçen yıllarda günümüz oyun teknolojisinin gerisinde kalmış, oyunculara iyi bir savaş atmosferi yansıtmak konusunda yetersizleşmişti.

Bunun farkında olan Wargaming, yeni bir oyun motoru ile oyunu adeta baştan yaratarak mevcut oyuncularını dahi yepyeni bir savaş atmosferine sokacak World of Tanks 1.0 güncellemesini yayınladı. Güncellemeyi ‘1.0’ olarak adlandıran şirket, oyunculara adeta ‘asıl şimdi başlıyoruz’ mesajı vermiş oldu.

WoT 1.0 güncellemesi ile birlikte oyundaki tüm haritalar HD kaliteye yükseltildi. Doku değişikliklerinin yanı sıra oyunun ışıklandırma, gölgelendirme, su, nesne parçalanmaları gibi tüm grafik özellikleri günümüz şartlarına güncellendi. Savaş alanının dışında oyuncular artık yeni bir garaja sahip ve bu garaj ile birlikte oyuna ilk kez insanlar eklenmiş oldu.

World of Tanks’a ‘1.0’ güncellemesi ile birlikte gelen tüm yenilik, geliştirme ve iyileştirmelerin ön incelemesini aşağıdaki videoyu altyazılı olarak izleyerek öğrenebilir ya da buraya tıklayarak Wargaming’in 1.0 sıfır güncellemesi makalesini okuyabilirsiniz. Eğer World of Tanks’ın ‘yıkıcı’ atmosferini merak ediyorsanız buraya tıklayarak oyunu indirebilirsiniz.