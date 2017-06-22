Nikola Tesla’dan Diyet ve Egzersiz Hakkında Açıklamalar

Nikola Tesla yaşadığı yüzyılların, hatta bizim yüzyılımızın dahisi olarak bile kabul edilebilir. Uzun ve yaratıcı bir hayat yaşayan bu deha, gündelik yaşamında nelere dikkat etti? Röportajlarından satır başlarını derledik.

Nikola Tesla, hiç şüphesiz büyük bir dahiydi. Dönemine göre ortaya koyduğu şeyler o kadar ileriydi ki, rakipleri onu bilim dünyasının dışına itmek için sistematik bir çaba sarf ettiler. İcatları başkaları tarafından çalınsa da Tesla’nın dehası hem yaşadığı devirde hem de günümüzde hala bir güneş gibi parlıyor. Peki Tesla birbirinden yaratıcı icatlar sığdırdığı hayatında nasıl çakı gibi kaldı ve uzun bir hayat yaşadı? Tesla, yaptığı bir röportajlarda yaşam seçimleri ve yemek yeme alışkanlıklarını anlatıyor. İşte bunlardan satır başları.

Yaşam Seçimi, Hayat ve İşe Bakış

“Güçlü ve yaşam dolu olmamı, gençliğimde yaşadığım erdemli hayata bağlayabilirsiniz”. Tesla’nın erdemli yaşamdan kastını, “tutku ve iştah”larını dizginleyerek istediği yaşamı ve hayallerini gerçekleştirmesinin önündeki engeller olarak anlayabilirsiniz. Tesla, disiplinli ve planlı bir yaşama sahipti. “Ben tatil yapmam. Eğer insanlar kendi karakterlerine uygun bir iş seçerlerse, yaşam boyu sürecek bir mutluluğa sahip olacaklardır.” Peki Tesla’nın planlı ve uzun bir yaşamdan kastı neydi?

“Birçok kişi cesur bir yaşam karşısında depresyona girer ve ‘Hayat kısa, belki de yapmaya çalıştıklarımızı bitiremeyeceğiz’ derler. Eğer bu insanlar cesur davranıp kendi yeteneklerine göre yaşasalardı, inanın yaşamları da uzardı.”

Yemek, Egzersiz ve Gündelik Hayat

“Çok fazla yemek yiyoruz ve yediklerimizin çoğu yanlış besinlerden oluşuyor. Vücudumuza birçok toksik madde alıyoruz ve bunlar bizi zehirliyor” diyen bilim insanı neler yiyip içtiğini de söylüyor. “Niçin kendimize yük yapalım ki? Ben çoğunlukla taze sebzeler, balık ve et tüketiyorum ama bunu dengeli bir şekilde yapıyorum. Balık genelde beyne iyi geldiği söylenen bir yiyecek ama çok asitli. Asit yaşlandıkça insanlarda kötü etkiler bırakır.”

Tesla 1935’te yaptığı bir röportajda nadiren et yediğini itiraf ediyor. Ayrıca her gün patates yediğini de söylüyor. Fakat egzersiz hakkında söyledikleri gerçekten ilginç. “Her gün 12-16 kilometre arasında yürüyorum. Hiçbir araç kullanmıyorum. Ayrıca önce bir sıcak sonra da soğuk bir duş alıyorum. Bence bu çok önemli.” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca Tesla uyku hakkında ilginç şeyler söylüyor.

“Uyku mu? Ben pek de uzun uyumayan bir aileden geliyorum. Uyumamak beni endişelendirmiyor. Günde bir saat civarında uyurum. Ancak birkaç ayda bir 4-5 saatlik bir uykuya yatar ve kalkınca kendimi tamamen şarj olmuş olarak hissederim.” İlginçtir, Tesla 77’sinde bile muhteşem hissediyordu. “Sağlığım çok iyi. Hayatımda şu an olduğumdan daha iyi hissetmemiştim. Enerji doluyum ve güçlüyüm. Zihnim hala bir makine gibi işliyor. Gençliğimde şimdi olduğum kadar enerjiye sahip değildim. Zaman ve tecrübe ile enerjim daha da arttı.”



