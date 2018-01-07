70’li yıllarda karşımıza çıkan ilk kişisel bilgisayarların, daktilodan günümüz klavyelere geçmek için kullandığı tasarımlara göz atıyoruz.

Günümüzde kullandığımız her bilgisayar bileşeninin, bu sürece gelebilmek için uzun yıllar boyunca yeniden tasarlanması gerekti. Tıpkı canlı yaşamın milyarlarca yıl içerisinde evrimleşmesi gibi PC’ler de 70’li yıllardan günümüze ciddi evrimler geçirdi.

70’li ve 80’li yıllarda kişisel bilgisayar adı altında IBM, Tandy gibi firmalar çok ilginç klavyeler ürettiler. Günümüzde modern mekanik klavyelerden kablosuz klavyelere kadar çok fazla seçenek sunuluyor. Her insanın satın alabileceği binlerce farklı klavye modeli olduğu için hem fiyat hem de tasarım olarak kendinize uygun klavyeyi satın alabiliyorsunuz.

İlk yıllarda Apple II, TRS-80 ve Commodore PET gibi kişisel bilgisayarların yazma becerisi için farklı düşünceler bulunuyordu. Daktilo tarzındaki klavye düzeninden günümüz klavye düzenine geçmemizi sağlayan bu geçiş dönemi, beraberinde ilginç ve mantıksız klavyeleri de getirdi. Bugün sizlerle 1970 ve 1980’li yıllarda, daktilodan günümüz klavye sürecine girmeye çalışan tasarımları göreceğiz.

IMSAI 8080 (1975)

Teknik olarak bir klavye değil. 1975 yılında piyasaya çıkan IMSAI 8080, çoğu kişisel bilgisayardan birkaç yıl öncesinde kullanılıyordu.

Commodore PET (1977)

İlk kişisel bilgisayarlardan birisi olan Commodore PET’te renkli bir monitör, teyp sürücüsü ve klavye bulunuyordu. Kocaman bir metal kutu halinde olan Commodore PET’in klavyesi çok küçük bir alanda ve eğimli olarak eklenmişti. Bu yüzden klavyeyi çok hızlı kullanamıyor ve dakikalar içerisinde elimiz yoruluyordu.

VideoBrain Family Computer (1978)

Interact Home Computer (1978)

Atari 400 (1979)

Pek çok kişinin küçüklüğünde kullandığı Atari’nin üzerinde bir klavye vardı. Klavye, günümüz klavyelerine benziyor olsa da diğerlerinde olduğu gibi eğimli bir panel üzerine eklenmesi kullanımı zorluyordu.

Sinclair ZX80 (1980)

Tandy Color Computer (1980)

1980’li yıllarda günümüz bilgisayar klavyelerine biraz daha yaklaştık. Klavyede eksik olan şey, CTRL ile başlayan alt tuş düzeniydi.

Panasonic JR-200U (1983)

Mattel Aquarius (1983)

Tomy Tutor (1983)

Tandy TRS-80 Micro Color Computer (1983)

Diğer klavyelerin aksine sonunda daha yatay bir panele geçen bu klavyenin üzerindeki tuşlar, yazı dışında diğer işlemleri de yapabildiğini bizlere gösteriyordu.

Timex Sinclair 2068 (1983)

IBM PCjr (1984)

IBM’in klavyeyi bilgisayardan ayırmış olması, klavye tarihçesini önemli ölçüde şekillendiriyor. Düz bir klavye sunan IBM, birkaç tuş dışında hemen hemen günümüz klavyelerine benziyor.

Modern Klavyeler

Günümüzde klavyeler birbirinden farklı tasarım ve özelliklerle çıkıyor. Çalışma düzeninden oyun düzenine kadar pek çok farklı klavye çeşidi bulunuyor. Buna rağmen hepsinin kabul gördiği bir standart model var.

Peki, sizce klavyelerin günümüzdeki hali mi güzel, yoksa geçmişteki klavyeler daha mı güzelmiş? Yorumlarınızı bekliyorum.