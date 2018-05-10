700 Yıllık Buda Heykelinin İçinden 180 Tarihi Eser Çıktı!

Japonya’da bulunan ve 700 yıldır korunan bir Buda heykeli, içinde bir şeyler olduğu şüphesiyle araştırmacıları harekete geçirdi. X-ray cihazlarıyla 73 santimetrelik heykeli tarayan bilim insanları, 180 tane birbirinden farklı eserin heykelin içinde gizlendiğini ortaya çıkarttı.

Japonya’nın eski başkenti olan Nara kentindeki Hokkeji isimli bir tapınakta sergilenen 73 santimetrelik Buda heykeli, yapılan bir çalışma sonucu dünya gündemine oturdu. Alışılagelmiş Buda heykellerine nazaran daha küçük olan heykel, araştırmacıların dikkatini çekti. İçine bir şeyler gizlendiğini düşünen uzmanlar, şüphelerinde fazlasıyla haklı çıktılar.

Kafa kısmında 30 ve vücut kısmında 150 farklı materyalin saklandığı Buda heykeli, X-ray cihazlarıyla tarandı. Nara Ulusal Müzesi'ndeki yetkililer, bu zamana kadar heykelden hiç şüphelenmemişlerdi.

Japon ulusal haber kuruluşu NHK'ya göre araştırmacılar, eşyaların 700 yıl önce heykelin yapımı esnasında içine yerleştirildiklerini düşünüyorlar. Nara Ulusal Müzesi'nin araştırma başkanı Shigeki Iwata, “İçindeki eserler açısından bu heykel gerçekten çok özel. Keşif, tarihsel olarak değerlidir ve heykelin değerini bir kültürel varlık olarak arttırmıştır” dedi.

Heykel, Budizm inancındaki dört büyük Bodhisattvas tanrısından birisi olan Monju Bosatsu’yu tasvir ediyor. Tibet, Çin, Kore ve Japonya'da süregelen Mahayana geleneğine göre bu tanrı, “uyanış arayan kişi” olarak tanımlanıyor. Buda olma yolunda bilgelik ve güç sahibi insanlar, bu tanrıya dua ediyorlar.

Bodhisattvas tanrılarının en bilgilisi olarak bilinen Monju, sol elindeki sutra (dini öğretim) ile cehaletin önünün kesilmesi gerektiğini sembolize eder. Aynı zamanda bu tanrı, bilgeliğin dizginlenmesi gerektiğini de vurgular.

Araştırmacıların, yüzlerce yıldır kimsenin dokunmadığı 180 eseri incelemek amacıyla heykeli açıp açmayacakları da henüz netlik kazanmadı. Eserlerin arasında kağıt ruloların varlığı dikkat çekiyor.