71 Kişiyi Öldürmesine Rağmen Hala Sokaklarda Olan Seri Katil

Onlarca insanı öldürmesine rağmen elini kolu sallayarak dolaşan adamı anlatan, bir dönemin efsanevi dizilerinden Dexter’ı hatırladınız mı? Öyleyse sizi gerçek hayattakiyle tanıştıralım: Pedro Rodrigues Filho, tam 71 cinayetten sorumlu bir cani ve tıpkı Dexter gibi dışarıda.

Yıllar önce televizyonlarda bambaşka bir seri katil hikayesine, bir seri katilin gözünden tanık olmuştuk. Dexter Morgan, kötü bir çocukluğun izlerini taşıyan ve sadece seri katilleri seri bir şekilde öldüren adli tıp uzmanıydı. Onun bu seçiciliği ve kendine has adalet yöntemi, sayısız cinayet işlemesine yol açmıştı. Elbette bu hikaye, olay örgüsüyle sadece televizyon ekranlarında göreceğimiz türden bir hikayeydi.

Ancak seri katillerin seri katili olma konusu bir kenara, tıpkı Dester gibi onlarca insanı öldürüp serbest kalan bir gerçek seri katil var.

Pedrinho Matador adıyla tanınan Brezilyalı bir seri katil olan Pedro Rodrigues Filho, aynı zamanda gerçek Dexter olarak nam saldı:

1960'lardan 2003'e kadar Pedro, hapishanede ve dışarıda bilinen sayıyla en az 71 kişinin canını aldı. Dexter ile onu ortak yapan tek nokta Pedro’nun sadece suçluları hedef almasıydı. Dizideki hikayede ölen insanlar, Dexter’ın mesleğinden dolayı kolayca peşine düşebildiği insanlardı. Pedro ise suçları ayırt etmiyordu.

Pedro'nun annesi kendisine hamileyken eşinden şiddet görmüş ve Pedro, bu yüzden hasarlı bir kafatası ile dünyaya gelmişti. Kendisindeki saldırganlık eğilimini fark ettiğinde ise henüz 13 yaşındaydı. Diziyi bilenler, bu açıdan baktıklarında daha da şaşıracaklardır.

Pedro ilk olarak 14 yaşındayken kuzenini bir tartışma sonucunda, şeker kamışı ezme makinesine iterek öldürdü. Aynı yıl, ölmeden önce babasını işten kovan Alfenas Belediyesi başkanını öldürdü. Pedro’nun adaleti kendisine göre işliyordu. Kısa bir süre sonra hırsızlık şüphesi olan bir okul korumasını öldürdü ve sonra da bir başka korumayı.

Pedro artık suçluların peşindeydi. Sao Paulo’ya taşınarak, buradaki gece kondu mahallelerinde faaliyet gösteren uyuşturucu tüccarlarından birisini hedef alarak öldürdü. Pedro, bu şehirde nişanlısı olacak kadınla tanışacaktı. Bu kadın trajik bir şekilde, sokak çetelerinden birisi tarafından öldürüldü.

İntikam peşinde olan Pedro, çete liderlerinden birisinin düğününde 7 kişiyi katletti ve 16 kişiyi yaraladı. 18 yaşına geldiğinde 10 kişiyi öldürmüşü, ancak bu daha başlangıçtı.

Babası ilerleyen yıllarda annesini öldürünce Pedro’nun gözü iyice döndü. Kendisinin en kötü şöhrete sahip cinayeti de bu oldu. Pedro annesinin katili olan babasının da katili oldu. Babasını cezaevinde ziyaret eden Pedro, o'nu son darbesi kalbine olmak üzere 22 farklı yerinden bıçakladı.

Pedro 20 yaşına gelmişti ve babasının cinayetinden dolayı tutuklanmıştı. Cinayetlerine hapishaneye götürüldüğü polis arabasında da devam etti. Kendisiyle birlikte arabada bulunan ve tecavüz suçundan hüküm giymiş zanlıyı da araba içinde öldürmüştü. Polisler, cezaevine vardıklarında aracın kapısını açınca durumu fark ettiler.

Tarihin en az izlenen hapishanelerinden birisine yerleştirilen Pedro, bu hapishanede kaldığı sürece 47 farklı suçluyu katletti. Pedro’ya göre bir başka suçluyu öldürmenin verdiği heyecan muhteşemdi. Dexter dizisinde ana karakterin benzer bir dürtü ile hareket ettiğini hatırlarsınız.

Kendisi sayısız cinayetten hüküm giydiği için hapiste bulunduğu süre boyunca öldürmeye devam etti. İddialara göre Filho’nun 100’den fazla cinayeti vardı. Görülen davalar sonucunda Pedro’ya 128 yıl hapis cezası verildi. Brezilya hukukuna göre hapishanedeki bir mahkuma verilebilecek ceza en fazla 30 yıldı.

2007 yılında geldiğimizde Pedro Rodrigues Filho, 71 bilinen cinayetin sorumlusu olarak cezai süresini tamamlayıp serbest bırakıldı, üstelik eğer eline fırsat geçerse suçluları öldürmeye devam edeceğini söylemesine rağmen.