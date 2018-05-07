Sylvester Stallone, Yeni Bir Rambo Filmiyle mi Geliyor?

Dünya sinema tarihinin aksiyon kuşağında bir klasik olarak yer alan Rambo serisi, Rocky karakteriyle ünlenen dönemin en başarılı aktörlerin olan Sylvester Stallone’yi John Rambo’ya dönüştürmüştü. 71 yaşında olan Stallone, yeniden Rambo olmak için hazırlanıyor.

İlk 3 filmiyle sinema dünyasının aksiyon konusunda yol katetmesini sağlayan Rambo serisi, adını çok da duyamadığımız 4. bir filme zaten sahip. 2008 yılında çıkan bu film, bir efsaneyi kullanarak gişe filmi yaratmak için çekilen sayısız yapımdan birisi olarak hafızalarda yer etmişti. Hem Stallone’nin yaşından, hem de konunun artık baymasından ötürü bir daha John Rambo’yu görmeyeceğimizi düşünüyorduk. Biz düşünüyorduk ki Hollywood’tan bir haber geldi.

Yeni çekilecek olan Rambo filminde Sylvester Stallone’nin tekrar kamera karşısında olacağına dair resmi bir bilgi bulunmasa da sağlam kaynaklar anlaşmayı doğruluyorlar. Bir süre önce Creed filmiyle Rocky karakterine tekrar hayat veren aktörü bu kez akıl hocası rölünde izlemiştik. Açıkçası Creed filmi beklenenden çok daha başarılı olarak, Rocky hayranlarını sevindirmişti. Belki de yeni Rambo da benzer bir şekilde adım atılabilir.

Aslında Sylvester Stallone’nin yeni Rambo filminde kamera arkasında yer alacağı, yapımcılık ya da yönetmenlik yapacağı söyleniyordu. Filmin konusu, Meksikalı uyuşturucu baronlarının Rambo’nun arkadaşlarından birisini kaçırması üzerine odaklanacak.

Şu an yeni bir Expendables filmi ve Creed 2 üzerinde çalışan Stallone role geri döner mi bilinmez, ancak kendisinin çok istekli olduğu kesin.