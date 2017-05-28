McLaren, yeni nesil otomobil üretiminde zirveye oynayacak Super Series modeli 720S’in kapsamlı bir galerisini tüm dünyaya sundu. Sanat eseri gibi tasarlanan otomobil, her McLaren modeli gibi insanı kendine aşık ediyor.

Super Series’teki tüm yenilikler aslında tasarımla sınırlı kalmıyor. Çizgileriyle diğer otomobillerden oldukça farklı duran 720S’in 710 beygirlik bir itiş gücü var. Ayrıca 4 litrelik iki adet turbo V8 desteği ile tek eksiğinin bir çift kanat olduğu ortada. Araç, 3 saniyeden daha kısa sürede 0’dan 100 kilometrelik hıza ulaşabiliyor ve maksimum 341 km/sa ibreye sahip.

Karbon-seramik donanımlar ile güçlendirilen fren sisteminin yanı sıra gelişmiş sürüş seçenekleri, akıllı araç sistemleri ile tam bir donanım canavarı olmuş. McLaren yüksek teknolojili üretim olanakları, cömertçe uyguladığı yenilikçi anlayışı ile diğer lüks spor otomobil üreticilerine hiç şans bırakmıyor.

İşte McLaren'nin paylaştığı 720S galerisinden dikkat çekenler: