72 Yaşındaki Ressam: 'Düzinelerce Uzaylının Babasıyım!’

İngiliz bir sanatçı ve bir sandviç dükkanında çalışarak emekli olan David Huggins, uzaylı sevdasını bambaşka bir boyuta taşıyan resimler üretiyor. Bu resimlerin ardından ise kendine göre ilginç bir hikaye var.

Gün geçmiyor ki uzaylılar ve onların dünyadaki muhtemel varlıkları hakkında komplo teorileri duymayalım. Bu teorilerin büyük çoğunluğu safsatadan ibaretken, en önemli katkıyı da uzaylıları görmedikleri halde onları sevenler sağlıyor.

Evli olan ve bir sandviç dükkanında çalışan David Huggins isimli İngiliz vatandaşı, gençliğinde bir uzaylı ile birlikte olduğunu ve düzinelerce uzaylı bebeğinin babası olduğunu iddia ediyor.

Üstelik bunu iddia etmekle kalmıyor, yaptığı çizimlere de yansıtıyor:

17 yaşındayken bir ormana gittiğini ve Crescent adlı bir uzaylı ile birlikte olup bekaretini kaybettiğini belirten Huggins için “Allah bu adama akıl fikir versin” dediğiniz duyar gibiyiz. Fakat bu psikolojinin ardında farklı etmenler yatıyor olabilir, sonuna dek okuyun.

Tuhaf hayatını konu alan bir belgesel için konuşan David amca, “Ormanda yürüyordum ve bir ağacın altında oturan bir kadın gördüm. Sonra kalkıp bana doğru ilerledi. Beni yere ittirdi ve üzerime bindi. Neden ben olduğumu bilmiyorum ama bir şekilde orada bekaretimi kaybettim. Sonrasında şiddetli ağrılar yaşadım” açıklamasında bulunuyor.

Belgesel boyunca Huggins, kendi yaptığı birkaç resmi de sergilemeyi ihmal etmiyor. Hatta “Virginity Lost" olarak nitelendirdiği bir resim, Crescent'la ilk defa birlikte olduğu o geceyi konu alıyormuş.

Devam eden süreçte yaklaşık 60 tane uzaylı çocuğun babası olduğunu iddia eden amca, aslında uzaylılarla ilk karşılaşmalarının 8 yaşında gerçekleştiğini söylüyor: “Ailem, benim ne gördüğümü göremiyor gibiydi. İlk karşılaşmamda 8 yaşındaydım. Bir ağacın altında oyun oynuyordum ve birisi bana ‘David arkanda’ şeklinde seslendi.”

"Arkaya döndüm ve parlayan gözleri bana doğru yaklaşan küçük bir adam gördüm. Ben çocuk olduğum için o an çok korktuğum karabasan olduğunu düşünmüştüm.”

İlerleyen zamanlarda anne ve babasının bu hikayeden rahatsız olmaya başladıklarını ileten Huggins, uzun bir süre boyunca suskun kalmak zorunda olduğunu ve ailesine bu konuları hiç anlatamadığını aktarıyor.

David amca, küçük tüylü yabancılar, gri yaratıklar ve çeşitli uzaylılarla tanıştığını iddia ediyor. Onun bu iddiaları ve kendi çapındaki itiraflarıyla dalga geçebilirsiniz. Ancak çocukluk döneminde maruz kaldığı cinsel ya da fiziksel istismarlar, ailesi tarafından yapılan psikolojik baskılar dolayısı ile bu şekilde konuşuyor olabilir.

Kısaca, böyle iddialara sahip kişileri yargılamadan ya da gülmeden önce, neler yaşamış olabileceklerini gerçekçi bir yaklaşımla düşünmek gerekiyor.

David Huggins’in hikayesinin konu alındığı belgesel, İngiliz Film Akademisi tarafından ödüllendirildi.