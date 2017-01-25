72 Yaşındaki Savaş Gazisi, İnternet Pornosu Suçu Nedeniyle Cezalandırıldı

72 yaşındaki Frederick Brown, sivil toplum örgütlerinden zimmetine para geçirip, internet temelli porno servisleri kurmaya karar verince işler karıştı.

Geçen Cuma günü Mansfield'daki yaşayan bir kişi, Vernon Üst Mahkemesi tarafından iki sivil toplum örgütü American Legion ve VFW'den (Dış Savaş Gazileri) zimmetine 144.000 dolar para geçirmek suçuyla tutuklandı. 72 yaşındaki suçlu Frederick Brown, söz konusu paranın 96.000 dolarını internet cam porno servisleri işletmek için kullanmış. Brown, ayrıca Amerikalı bir savaş gazisi.

Frederick Brown'ın Vernon Yüksek Mahkemesi Hakimi tarafından evinde beş yıl süreyle gözaltında tutulmasına (herhangi bir suç işlerse hapse girecek) ve aylık taksitlerle çalınan parayı geri ödemesine karar verildi.

Polis, Brown'ı suç üstü yakaladı. Yetkililer, web kamerası pornografisine ev sahipliği yapan bir web sitesi için Brown ile sahte bir anlaşma yaptı.

Bay Brown, ifadesinde söz konusu parayı kendi çıkarlarına harcamadığını ve gazi arkadaşlarının mutluluğunu istediğini iddia etti. Ancak Brown, paranın tükenmesi nedeniyle, 2014'de bazı hizmetleri para karşılığında sunmaya başladı. Bu da, tabutuna çakılan son çivi oldu.

Zanlı, Vernon'daki Gaziler Derneğinden 143.000, Willington'da Amerikan Legion Post derneğinden ise 12.300 dolar para kaçırdı. İlk suçu birinci derece, ikinci suçu ise üçüncü derece hırsızlık olarak tanımlandı.

Brown, yakın geçmişte American Legion'un baş muhasebecisi ve finansal sorumlusuydu.

Brown'ın avukatı ise müvekkilinin sağlık durumunun kötü olduğunu, kişinin kronik karaciğer yetmezliğini ve şeker hastalığından müzdarip olduğunu belirtti. Yapılan testler bunu doğrulayınca, 5 yıl gözaltı süreli ev hapsine karar verildi.

Zanlı mahkemede, yaptıkları yüzünden özür diledi ve "eylemlerinin yanlış olduğunu ve cezalandırılması gerektiğini" kabul etti.