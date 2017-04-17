75 Bin Dolar(!) Değerinde 6K Çekim Yapan Drone: Flying Eye!

6K çözünürlük kalitesinde ve 360 derece çekim yapabilen drone, kullanıcısında adeta dünyayı gezme isteği uyandırıyor.

Geleceğin teknolojileri bir bir ortaya çıkıyor. Gerek VR gözlükler gerekse artırılmış gerçekliklerle bir şeylerin içerisine girmeye çalıştığımız teknoloji, drone gibi yeni oyuncaklarımızı da geliştiriyor. Yalnız şimdi tanıtacağımız bu cihaza oyuncak diyemeyiz. Dünyanın ilk yayın kalitesinde(6K) 360 derece çekim yapabilen drone’u duyuruldu. “Flying Eye” olarak çıkış yapan drone’un ilk olarak fiyatından bahsedelim; 75.000 dolardan satışa sunulacak Flying Eye, özellikle televizyon kanalları gibi yayınlarda çok sağlam videolar çekmeye olanak tanıyacak.

Flying Eye’a özel olarak geliştirilen kablosuz iletim sistemi sayesinde, üst düzey videolara anlık ulaşabiliyorsunuz. İster en sevdiğiniz futbol stadyumunu, isterseniz binlerce kişiden oluşan festivallerin videosunu çekmek isteyin, Flying Eye 360 derece ile yayın kalitesini birleştirerek işi profesyonel boyuta taşımayı başardı. Drone’u tasarlayan 360 Designs’ın CEO’su Alx Klive, “Profesyoneller için yayın kalitesinde 360 derece platform oluşturmak istedik” dedi.

Her geçen gün daha fazla videonun eklendiği 360 derece videolara profesyonel kameralar eklendikçe sağlam videolar çıkmaya devam ediyor. Tek bir kişinin kullanabileceği Drone’u, VR gözlüğünüz ile takip edebilirsiniz. Eğer 75.000 dolarınız(270.00 TL+) bulunuyorsa, Flying Eye ile muhteşem videolar çekebilirsiniz. Ayrıca drone’un güvenlik önlemlerini aldığına emin olsam dahi dikkatli olunmasında fayda var; ufak bir kazanın bedeli ağır olabilir.