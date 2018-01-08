75. Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu!

Her yıl düzenlenen Altın Küre ödül törenleri, Oscar ödüllerine referans olan ve aynı zamanda televizyon dünyasının da sürece dahil edildiği seçkin etkinliklerdir. Bu yıl 75. yılını kutlayan ödüller yeni sahiplerini buldu. İşte artık Altın Küreli olan filmler ve dizilerin listesi.

Altın Küre Ödülleri her yıl Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen, günümüzün en prestijli sinema ödüllerinden birisidir. Aynı zamanda bu ödüle sahip olan filmler, Oscar için de en büyük adayalar arasında olurlar.

2017 yılında sinemayla ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkesi şaşkına uğratan cinsel istismar, taciz ve tecavüz vakalarıyla sarsılan Hollywood, birçok toplumsal figürün ve sinema yıldızının kayışına canlı canlı tanık oldu. Haliyle Altın Küre Ödülleri’ne de bu sefer bu olaylar damgasını vurdu.

Törenin bu yılki sunucusu ve komedyen Seth Meyers, açılış konuşmasında taciz vakalarının en çok tartışılan ismi ünlü yapımcı Hatvey Weinstein’a gönderme yaparak “Fil aramızda değilmiş” sözlerini sarf etti. 50 yaşındaki oyuncu Nichole Kidman, kazandığı bir altın küreyi teslim almaya gelirken “İşte kadınların gücü" tezahüratlarıyla sahneye çıktı.

İşte bundan sonra Altın Küre sahibi olarak izleyeceğiniz filmler, yönetmenler ve oyuncuların listesi:

Sinema Dalında En İyi Aktör (Drama) / 'Darkest Hour' Filmiyle Gary Oldman:

Sinema Dalında En İyi Aktör (Müzikal - Komedi) / 'The Disaster Artist' Filmiyle James Franco:

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / 'I Tonya' filmiyle Allison Janney:

Sinema Dalında En İyi Aktris (Müzikal - Komedi) / 'Lady Bird' filmiyle Saoirse Ronan:

En İyi Sinema Filmi (Dram) / 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri'

Sinema Dalında En İyi Aktris (Drama) ödülü aynı filmde yer alan Frances McDormand'a,

En İyi Senaryo ödülü aynı filmi yazan senarist Martin McDonagh'a,

Sinema Dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü aynı filmde yer alana Sam Rockwell'e verildi.

En İyi Yönetmen / 'The Shape of Water' filmiyle Guillermo del Toro:

En İyi Müzik ödülü filmin müziklerini yapan Alexandre Desplat'a verildi.

En İyi Yabancı Dilde Film / 'In the Fade'

En İyi Şarkı / 'This Is Me' şarkısıyla The Greatest Showman filmine verildi:

En İyi Animasyon Film / 'Coco'