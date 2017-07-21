Shadow Warrior: Special Edition, Kısa Süreliğine Ücretsiz!

'Adamın dibi' Humble Store, satış fiyatı 175 TL olan Shadow Warrior: Special Edition'ı kısa bir süreliğine ücretsiz olarak indirmeye sundu.

Geçtiğimiz yılın sonunda GRID’i ücretsiz hale getirip yarış severlerin kalbini fetheden Humble Store, bu sefer de satış fiyatı 75 TL olan Shadow Warrior: Special Edition’ı ücretsiz olarak indirmeye sundu.

Şuradaki bağlantıdan alışveriş sepetine eklenebilen oyun, tahsilat ekranında e-mail adresiniz ve Humble Store hesabınızla devam ettiğinizde Steam’de kullanabileceğiniz bir oyun koduyla karşılaşacaksınız. Gelen yönergeleri uygun şekilde takip ederek oyununuzu Steam kütüphanenize rahatlıkla ekleyebilirsiniz.

Oyun hakkında şu bilgiyi de dip not olarak geçelim: Shadow Warrior: Special Edition, Steam’de toplam 10071 oyuncunun incelemesinden %94’ünden olumlu görüş almayı başarmış. Hani daha önce duymadıysanız da bu bilgi, oyuna olan bakış açınızı şekillendirmeye yetmiştir.

An itibariyle 1 gün 3 saat sonra ücretli hale geçecek oyunun 12 dakikalık oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.