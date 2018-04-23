Çiftlik Bank Oyunun Yazılımcısı Gözaltına Alındı

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ve binlerce kişiyi mağdur eden Ponzi tabanlı Çiftlik Bank oyununun yazılımcısı yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yazılımcı Cudi Cumhur Y. gözaltına alındı.

Yaklaşık olarak 80 bin kişinin 500 milyon liranın üzerinde para kaybettiği oyun olan Çiftlik Bank ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kurucusu olarak bilinen Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu söylenen Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cumhur Y. İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda emniyet güçleri, uzun süredir sürdürdüğü arama faaliyetiyle İstanbul'un Maltepe İlçesi'nde ikamet ettiği belirlenen Cudi Cumhur Y. isimli şahsı gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli şahsın işlemleri sürüyor.