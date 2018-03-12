8.5 Tonluk Kontrolden Çıkan Çin Uydusu ABD'yi Vurabilir!

Eylül 2016’da kontrolden çıkan Tiangong-1 isimli Çin yapımı uydu, bilinmeyen bir yörüngede uzun süredir serseri bir asteroid gibi dolaşıyor. 8.5 tonluk yapının atmosfere girdikten sonra 3 Nisan itibariyle Dünya’ya düşmesi bekleniyor. Yeni tespitler, düşeceği yerin ABD’nin Michigan eyaleti olacağını gösteriyor.

Çin araştırma uydusu Tiangong-1, 2016 yılının eylül ayından bu yana insanlığın iletişim kuramadığı onlarca uydudan biri. Ancak bu uydu, uzay çöplüğüne ayrılan diğer uydulardan oldukça farklı. 8.5 tonluk ağırlığıyla, yörüngesinin gittikçe daraldığı hesaplanıyor. An itibariyle tam olarak nerede olduğu bilinmeyen uydunun yeryüzüne çarpması an meselesi.

Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın yetkilileri, düşüş tarihi olarak 3 Nisan'dan itibaren başlayarak 1 haftalık süreci işaretlerken, diğer araştırma kuruluşları da hemen hemen aynı tarih aralığını hedef gösteriyorlar. Ancak uydunun nereye düşeceği konusunda hala tartışmalar devam ediyor.

Atmosfere girdiği anda %10 ila % 40 kadarının bir arada kalacağı tahmin edilen uydu, son derece zehirli kimyasallarla dolu.

ABD’nin Michigan eyaletinin alt bölgeleri tehdit altında:

ABD’li araştırma kuruluşu Aerospace Corparation, Michigan eyaletinin büyük bir risk altında olduğunu kanıtlayan yeni analiz raporunu yayınladı. Eyaletin güney bölgeleri, Tiangong-1’in sağlam kalan çekirdek enkazıyla mücadele etmek zorunda kalabilir.

Kuzey Çin, İtalya’nın merkezi, Kuzey İspanya, Orta Doğu, Yeni Zelanda, Tazmanya, Güney Amerika, Güney Afrika ve ABD'deki kuzey eyaletleri de aynı risk gurubunda yer alıyorlar. Ancak gene de düşüşe yaklaştığımız günlerde çok daha net bilgiler alınacağı söyleniyor.

Uzmanlar, 2 haftalık bir belirsizlik sürecinde olduğumuzu ve daha net veriler üzerine değerlendirme yapabilmek için beklememiz gerektiğini söylüyorlar.

Eğer Tiangong-1 tahimin edildiği gibi atmosfere girdiğinde maksimum oranda parçalansa bile yaklaşık 1 ton enkazı yaşamın devam ettiği bölgeleri tehdit altına sokabilir.