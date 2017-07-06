8 Amiral Gemisinden 14 Özellikle Hayallerimizin Telefonu!

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldular. Nereye gitsek yanımızdalar, ne işimiz düşse çözüyorlar. Hal böyle olunca onların olabildiğince kaliteli olmaları gerektiğini düşünüyoruz ve haklıyız.

Şu anda üretim yapan hiçbir firma, tam anlamıyla istediğimiz özellikleri bir arada sunamıyor. Elbette mükemmele yakın işler var ama illa ki bir yerden fedakarlık verip görmezden gelmek zorunda kalıyoruz. Bu konuda firmaların gerçekleştirdiği son atılımları ve mükemmel akıllı telefonu görme ihtimalimizi değerlendirmiştik:

Sıra geldi o mükemmel telefonun nasıl olacağı hakkında kafa yormaya. Elbette var olan teknolojilerin seri üretimi ve tüm dünyaya ulaştırılması, firmalar açısından büyük sorun teşkil ediyor. Örneğin hala Google Pixel gibi bir cihaz ülkemizdeki mağazalarda satışta değil ya da Çinli üreticilerin fiyat/performans canavarı ürünlerine ulaşmak için epey bekliyoruz.

En son çıkan ya da çıkmak üzere amiral gemisi telefonların, en sembolik ve kaliteli özellikleriyle hayallerin telefonunu oluşturmak mümkün. Hem de Webtekno usulüyle:

Xiaomi Mi Mix'in Ön Tasarımı:

Bu tasarıma gelecek yılların ön panel tasarımı diyebiliriz. Çoğu firmanın yapmaya çalıştığını Xiaomi yaptı bile. Cihaz, Galaxy S8'den çok daha ince kenarlıklara sahip. Ulaşmanın zor olduğu bir güzellik.

iPhone 7’nin Arka Tasarımı:

Galaxy S8’in de arkası güzel ama iPhone 7 jet siyah rengi de gerçekten çok güzel bir his veriyor. Logoyu kaldıralım :)

Sony Xperia XZ Premium’un 4K Ekranı:

Tartışmaya gerek sanırım. Bugün öldüğü söylenen Sony’nin son canavarı, şu an gezegen üzerindeki en iyi ekrana sahip.

Galaxy S8’in Kamerası:

Evet, bu tercih biraz şaşırtıcı ama biraz mantıklı düşünmekte fayda var. Onlarca marka, birçok modeline çift kamera koydu. Ancak neden hiç birisi Galaxy S8 gibi çekim yapamazken, S8 hepsinin yaptığını yapabiliyor? Portre modu da dahil. Bu seçenek paralel bir evrende Huawei P10'da olabilir.

OnePlus 5’in Parmak İzi Sensörü:

Her şeyden önce, OnePlus 5'in parmak izi tarayıcısı telefonun önünde yer alıyor. Üstelik piyasada bulunan sensörlerden en hızlısı.

LG G6’nın Su Direnci:

Suya karşı direnç, temel olarak cihazınız suya düştüğünde zarar görmesini engellemek adına yapıldı, ancak zamanla keyfi olarak kullanmamız için iyileştirildi. LG G6, akıllı telefonlar arasında suya en dayanıklısı. IP 68 serfitikası, 1.5 metre derinlikte 30 dakikayı garanti ediyor.

Android’in Son Sürümü ve Google Pixel Arayüzü:,

Burada sanırım ciddi bir bölünme yaşayabiliriz. Ancak en geniş ekosistem Android dünyasında vardır. Bu nedenle daha çok hata ve sorunla karşılaşılması gayet normaldir. Ayrıca Android, iOS’a göre çok daha açık ve özgür bir dünya olduğundan daha özelleştirilebilir bir yapıya sahip. Herkesin iPhone kullandığı bir dünyada iOS ne kadar özel olabilirdi? Siz düşünün isterseniz.

Uygulama Mağazası Olarak Apple’ın App Store’u:

Bir yukarıdaki maddeye kızanlar sakin olun. Google’ın işletim sistemi anlayışı iyiyse Apple'ın da mağazası iyi. Eğer bir gün iOS için yazılmış uygulamaları Android’de kullanabilirsek epey memnun kalacağız.

Google’ın market uygulamaları konusunda güvenilmez bir yapısı var ve fazla korsan uygulama, kalitesiz bir hava yaratıyor. Mağaza ve uygulama seçimi konusunda Apple kesinlikle en iyisi!

OnePlus 5’in 8 GB’lık RAM’i:

OnePlus 5'in 8 GB'lık RAM'i, gün boyunca kullandığınız uygulamalarda inanılmaz derecede hızlı performans sağlıyor. Çoğu telefon için bugün 4GB aslında yeterli olurken, ileride 8 GB RAM’a ihtiyaç duyulacak. En basitinden PC’lerinizi düşünün, bir zamanlar 8 GB için dahi gereksiz diyorlardı.

iPhone’un A10 İşlemcisi:

iPhone 7'nin A10 işlemcisi, Trusted Reviews'ın kıyaslama sonuçlarına göre OnePlus 5 ve Galaxy S8 telefonlarındaki Qualcomm Snapdragon 835 çipini solladı.

Galaxy S8’in Kablosuz Şarj Özelliği:

Kablosuz şarj etme özelliği epey kullanışlı bir özelliktir. Bugün çalışan en stabil sistem ise Galaxy S8 üzerinde mevcut.

OnePlus 5’in Kablolu Şarjı:

Evet bu konuda Apple’dan daha iyi bir firma var ve telefon hızlı bir şekilde şarj olurken nasıl soğuk tutacakları üzerine çok ciddi kafa yormuşlar. Ortaya “Dash Charging” teknolojisi çıkmış. Şarj ve cihaz performansı etkilenmeden cihazımızı dolduralım.

Asus ZenFone 3’ün Bataryası:

4.100 mAh, net! Yukarıdaki donanım ve yazılım özellikleriyle 2-3 günlük performans sağlayabilr.

OnePlus 5’in Fiyat Etiketi:

Ne Apple’ın ne de Samsung’un fiyat politikası her şeyin böylesine güzel olduğu bir cihaza yakışır. İnsanlar teknolojiyi ucuza almalılar. OnePlus 5 şu an 470 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Güncel kur değerine göre bu miktar vergiler eklenmeden 1700 TL civarında.

Elbette sizler de düşüncelerinizi ve değişmesini istediğiniz kısımları yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.