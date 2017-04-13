İnsan aç olmasın: Yaş fark etmeksizin araba kullanmayı öğrenebilir ve gecenin bir vaktinde en yakın restorana çalıntı bir arabayla gidebilirsiniz.

Çok iyi bir şoför olduğunuzu düşünebilirsiniz, ama ABD’nin Ohio kentindeki ismi açıklanmayan 8 yaşındaki bir afacan bile sizden daha iyi şoför olabilir. Geçtiğimiz hafta sonu kendisi ve 4 yaşındaki kız kardeşi, ebeveynlerinin uykuya dalmasını bekleyerek onların arabalarını çaldılar ve sonra en yakındaki Mc Donalds’a gidip yemek yemek istediler.

Olay hakkında isimlerin gizli tutulduğu bir rapor da yayımlandı: Polis memuru Jacob Koehler, çocuğun arabanın arkasına oturan küçük kız kardeşiyle evlerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklaşabildiğini belirtmiş. Toplamda 4 kavşak ve bir demir yolu kesişiminden geçmeyi başaran minik afacan, birkaç dönüşü de başarıyla tamamlayarak hedefine ulaşmış.

Görgü şahitleri ise polise, aracın tüm trafik kurallarına uyarak hız limitini aştığını belirtmişler. Bir aile dostları restorandaki çocukları fark ettikten sonra olay, çocukların dedelerine ve sonra da polise bildirilmiş. Yetkililer geldiği zamana kadar çocuklar, çeşitli haber kaynaklarına göre birer menü sipariş edip beklemeye koyulmuşlar.

YouTube videolarıyla araç sürmeyi öğrenmek garip bir deneyim sunsa gerek. Nitekim sadece videodan araç kullanmayı öğrenmek bir yetişkin için bile oldukça zor olabilir. Söz konusu afacanın içinde bir F1 pilotu yattığı ise kesin. :)