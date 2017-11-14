8 Yaşındaki Yarışçı Kız, Bariyerlere Çarparak Can Verdi!

Avustralya'da düzenlenen Çocuklar Drag Yarışları sırasında 8 yaşındaki bir genç kız, beton bariyerlere çarparak hayatını kaybetti.

Avustralya Ulusal Drag Yarışları Derneği, yaşları 8 ile 16 arasında değişen çocuklar için ‘Çocuklar Drag Yarışları’ düzenlemektedir. Ne yazık ki geçtiğimiz cumartesi gerçekleştirilen yarışlar bir felaket ile sonuçlandı.

Batı Avustralya’da bulunan Perth Motorplex pistinde gerçekleştirilen Çocuklar Drag Yarışları sırasında henüz 8 yaşında olan Anita Board, aracın kontrolünü kaybederek beton bariyerlere çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından Avustralya hükumeti Perth Motorplex pistindeki tüm yarışları geçici olarak askıya aldı. Spor ve Rekreasyon Bakanı Mick Murray, pist hakkında soruşturma başlatılacağını, yarışların bu nedenle askıya alındığını belirtti.

Anita Board’un babası ise kazadan dolayı pisti sorumlu tutmadı. Yerel basına konuşan baba, pistte büyük bir değişiklik gerekmediğini, milyonda bir gerçekleşen bu trajik olayın kızlarına denk geldiğini söyledi.