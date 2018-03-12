Iron Man 2'de Yapılmış Efsane Black Panther Göndermesi

Marvel Sinematik Evreni’nin son filmlerinden Black Panther (Kara Panter), vizyona girdiği günden bu yana farklı konularda sayısız kez gündem olmayı başardı. Ancak 2010'da vizyona giren Iron Man 2'deki bir detay, diğer konulardan biraz farklı.

Marvel, her zaman çok kazandıran işlerin peşinde koşmayı sever. Bu yüzden çoğunu sadece ABD’de piyasaya sürebildiği çizgi roman serisini ve süper kahramanları, sinemanın en uzun soluklu film serilerinden birisi haline getirdi. Avengers Infinity War filmiyle toplam 19 filme ulaşacak serinin, 24. filme kadar hangi sırayla gideceği bile kesin.

Kahramanlar aleminde kesin olan bir konu daha varsa o da Black Patnher’i bundan sonra daha çok göreceğimiz. Çünkü Marvel, bu filmle kırılmasız zor olan rekorları alt üst etti. Başlangıçta ırkçılığa karşı siyahileri temsilen yükselen bir yıldız haline gelen film, şu ana kadar siyahi bir yönetmen tarafından çekilmiş en yüksek gişeye sahip film oldu.

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk serisi olan Iron Man'in 2. filmi 2010 yılında vizyona girmişti. O zamanlar ekipte yer alacak çoğu kahramandan haberimiz dahi yoktu:

Tony Stark, tıpkı diğer Marvel kahramanları gibi birbirleriyle hikaye bağları henüz kurulmayan bir karakterdi. Ancak Iron Man 2 filmiyle birlikte ilk bağlantılar kurmaya, kahramanları bir araya getiren Avengers hikayesinin temellerini atmaya başladık. Bu filmde yer alan Black Widow karakteri, Tony Stark'ın yeni asistanı olarak seriye ilk defa giriş yapmıştı. Black Widow sonralarda gerçek kimliğini açıklamış ve ekipteki yerini sağlamlaştırmıştı. Hatta Avengers filmlerinde Hulk'a hayat veren Dr. Bruce Banner ile aşkını bile izleyecektik.

Iron Man 2 filminin göndermede bulunduğu tek karakter Black Widow değildi. Yapımda gözlerden kaçan bir detay daha vardı:

Filmin sonlarına doğru Tony, Black Widow'un aslında bir ajan olduğunu ve Shield tarafından yanına gönderildiğini anlıyordu ve kahramanları bir araya getirecek Nick Fury ile tanışıyordu. Tony ilk başta Avengers ekibine dahil olmak için uygun olmadığı gerekçesiyle kararını olumsuz olarak bildirirken, yukarıdaki kare kameralara takılıyordu. Burada yer alan Dünya haritası üzerinde Shield'ın gözlemlediği bölgeler işaretliydi. Thor'un çekicinin düştüğü yer, Kaptan America'nın bulunduğu nokta, Hulk'ın Brezilya'daki macerası gibi detaylar haritaya işlenmişti. Ancak o zamanlarda anlamlı gelmeyen bir detay daha vardı: Afrika'nın göbeğindeki gelişmiş teknolojilerin merkezi haline gelmiş ülke Wakanda.

Wakanda, Black Panther'in ana karakteri T'Challa'nın memlekitiydi ve 1 ay önce vizyona giren filmde orada destansı bir yolcuğa çıkmıştık. Marvel yapımcılarının uzun yıllar boyunca bu işi planladıklarına dair söylentileri kanıtlayan Iron Man 2'deki sahne, meğer hep gözümüzün önünde bir yerlerde duruyordu.

Rekordan rekora koşan Black Panther, kesinlikle Marvel'in uzun yıllardır üzerine çalıştığı yeni bir serinin başlangıcı, artık sonuna geldiğimiz ilk Marvel hikayesinin ikincisiyle de bağlantı noktası olacak.