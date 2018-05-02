8 Yıldır Her Gün Selfie Çekilen Kızın İnanılmaz Değişimi

Şüphesiz ki biz kadınlar, selfie çekmeyi erkeklerden daha çok severiz. Bu noktada 14 yaşından 22 yaşına kadar düzenli olarak her gün selfie çeken kızın değişimi internette viral oldu.

Tahmin edersiniz ki yıllar geçtikçe hepimiz değişiyor, yaşlanıyor ve değişimimizi geçmişteki fotoğraflarımıza bakarak anlıyoruz. Ancak bazılarımız var ki, bu değişimi görmek için birkaç fotoğraf ile yetinmek yerine, tüm günlerini kayıt altına alıyorlar. İngiltere’de yaşayan Eadington’da bu insanlardan bir tanesi.

Amerikalı bir öğrenci olan Eadington, 8 yıl boyunca her gün benzer yüz ifadesi ile genellikle bir duvar önünde selfie çekilmeyi kendine adet edinmiş. 8 yılını 3 dakika 23 saniyeye sığdıran genç kızın başlarda asıl amacı ise gelecek yıllarda 14 yaşındaki halini görmek istemesiydi. Büyüdüğünde ne günlerden geçtiğini görmek amacında olan Eadington, bunu 8 yıl devam ettirerek amacına fazlasıyla ulaştı diyebiliriz.

Gelecekte de benzer selfielerine devam edeceğini belirten Eadington, YouTube kanalında da bu videolarını takipçileri ile paylaşıyor. Şimdilerde 8 yılı baz alan bu değişim videosunun devam etmesi halinde daha da ilgi çekici olabileceğini düşünmeden edemedik. Ne dersiniz, sizce de Eadington’a zaman yaramış mı?