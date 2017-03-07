8 Yılını Sadece 'Emoji Desenli Yılan' Üretmek İçin Heba Eden İşsiz!
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8 Yılını Sadece 'Emoji Desenli Yılan' Üretmek İçin Heba Eden İşsiz!
Zeki ve fakat bir o kadar da işsiz olan arkadaşımız, 8 senelik uğraşını nihayet bir sonuca ulaştırmayı başarmış.

Gün geçmiyor ki yeni bir işsizlik haberi duymayalım. Sosyal medya, hakikaten çok acayip bir şey. 24 saatlik paylaşımlarıyla, durum güncellemeleriyle, beğenileriyle, retweetlweriyle, fakat  en çok emojileriyle artık hayatımızın yadsınamaz bir parçası haline gelmiş durumda.
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Bu haberin konusu ise bu durumu tam 8 yıl önceden görme başarısını elde etmiş ve bunu işsizliği ile birleştirmiş Justin Kobylka adlı arkadaşımız. Uğraşları sonucunda derisinde üç adet “Gülen Emoji” bulunan bir yılan üretmeyi başaran Justin, yılanın en az 4,500$ değere sahip olduğunu ve satmaya niyetinin olmadığını belirtmiş.

Zeki arkadaşımız Justin’in ürettiği emojili yılanı aşağıdaki videoda görebilir, yılan beslemeye merakınız varsa internette “evcil” yılan satan petshoplardan 160 TL’ye varan fiyatlarla kendinize yılan alabilirsiniz.

Biz gene de hayvanları kendi doğasında ve rahat bırakmanızı öneriyoruz.

Bilgisayarı Buzdolabına Koyup Cs: Go Oynadık! (Sizce soğuk tuttu mu?) - Videomuzu izlemek için buraya tıklayın!
Kaynak : http://mashable.com/2017/03/06/emoji-ball-python-snake/#6Cps0Wso8aqG
Etiketler: emoji, yılan, gülen emoji
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