Teslimat Drone'u İlk Denemede Yere Çakıldı! (Video)

Rusya'da nüfusun seyrek olduğu bir özerk bölgedeki yetkililer, drone'lar ile daha güvenli ve daha verimli teslimat gerçekleştirildiğini göstermek isterken 20 bin dolarlık drone'u paramparça ettiler.

Drone ile teslimat, uzun süredir konuşulan ve üzerinde çalışmalar yürütülen bir sistem. Fakat günümüz drone teknolojileri henüz ‘kurye’ olarak kullanılabilecek seviyeye gelmiş değil. Rusya’da özerk bir cumhuriyet olan Buryatyalı yetkililer, ne yazık ki bu bilgiyi 20 bin dolarlık drone gözlerinin önünde parçalandığında öğrendiler.

Buryatya’nın başkenti olan Ulan-Ude kentinde, drone ile teslimatın çok daha güvenli ve verimli olduğunu gösteren ya da en azından göstermesi beklenen bir drone uçuşu gerçekleştirildi. 20 bin dolar değerindeki teslimat drone’u, havalandıktan saniyeler sonra bir binaya çarparak kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından mikrofonlar, drone ile teslimatın çok daha güvenli ve verimli olduğunu söyleyen yetkililere çevrildi. Olay yerinde çok fazla Wi-Fi ağı olduğu için drone’un uçuş sistemlerinin bozulduğunu ve kontrolden çıktığını söyleyen yetkililer, risk almadan başarının asla gelemeyeceğini hatırlattı.

Elbette ki drone ile teslimat, özellikle nüfusun seyrek olduğu bölgelerde gelecekte kullanılacak sistemlerden biri olacaktır. Bu nedenle Amazon gibi büyük şirketler drone ile teslimat konusunda ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Fakat günümüz teknolojiler, manuel kullanımda drone ile teslimat işini sorunsuz gerçekleştirmek için yeterli değil.