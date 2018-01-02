Günümüzde teknolojik ürün reklamlarında daha çok ürün özelliklerini görmekteyiz. Fakat durum her zaman böyle değildi. Bir zamanlar bilgisayar satmanın en popüler yolu reklamında ünlü isimlere yer vermekti.

1980’lerde pek çok farklı ev tipi bilgisayar üreticisi, yeni ürünlerini satmak için birbiri ile yarışıyordu. Elbette o dönemde tüketiciler bilgisayarlar konusunda yeterince bilgiye sahip değildi ve teknik bilgiler ile tüketicileri ikna etmek mümkün olmuyordu.

Günümüzde hala birçok markanın kullandığı gibi 1980’lerde de bilgisayar reklamları için halkın ilk görüşte tanıdığı ünlü isimler kullanılıyordu. Hem de oldukça tuhaf şekillerde. İşte 1980’lerde tüketicilere bilgisayar satmaya çalışan 11 ünlü isim:

1- Andy Warhol ve Debbie Harry

Commodore, yeni Amiga bilgisayarının grafik gücünü göstermek için Andy Warhol ve Debbie Harry’yi reklam yüzü olarak kullandı. Ünlü ressam Warhol, Debbie Harry’nin resmini imzalamak için Amiga’nın yazılımını kullanıyordu.

2- 'King Kong' Bundy

Vendex, oldukça ironik bir reklam kampanyası ile yeni bilgisayarı HeadStart’ı profesyonel güreşçi 'King Kong' Bundy ile tanıttı. Bilgisayarın sloganı ‘İçinizdeki dehayı dışarı çıkarır’dı fakat 'King Kong' Bundy’nin çok da zeki olduğunu söylemek zor. Yine de unutulmaz olmayı başardığı için başarılı bir reklam kampanyası diyebiliriz.

3- Bill Bixby

Bill Bixby, 1978-83 yılları arasında popüler bir TV dizisinde Dr. David Banner yani Hulk’u canlandırıyordu. Hal böyle olunca yeni Tandy 1000 bilgisayarı tanıtmak için ondan daha iyi bir aday olamazdı.

4- Sarah Purcell

Sarah Purcell NBC’de ünlülerin katıldığı popüler bir TV şovunu sunuyordu. Üreticiler Tomy Tutor’u tanıtmak için ondan daha iyi bir isim düşünemediler. Purcell’in sempatik yüzü, Tutor’un başarılı satış rakamlarına ulaşmasını sağladı diyebiliriz.

5- Bill Gates

Microsoft’un bir yazılım devi olup dijital dünyayı yönetmesinden çok önce şirket yeni Tandy 2000’i tanıtmak için Bill Gates’i reklam yüzü olarak kullandı. O zamanlar Gates’in dalgalı saçları Tandy’nin satılması için yeterli olmasa da ilerleyen yıllarda önü alınamaz bir yükselişe geçecekti.

6- Alan Alda

Alan Alda, 80’lerin ilk yıllarında Atari bilgisayarların tanıtımı için basılı ve görsel reklamların yüzü oldu.

7- M*A*S*H Ekibi

Alan Alda’nın Atari reklamlarından birkaç yıl sonra tüm M*A*S*H ekibi IBM PS/2 serisinin hem yazılı hem görsel reklamlarında tanıtım yüzü oldu. Üstelik Alan Alda da birkaç TV reklamında yer aldı.

8- Roger Moore

Avrupa pazarını ele geçirmeyi hedefleyen Spectravideo, yeni SV-318 için James Bond’u canlandıran Roger Moore’u reklam yüzü seçti. 3.6MHz Z80A işlemci, 16K RAM ve Microsoft BASIC ile dönemine göre iyi bir bilgisayar olan SV-318, kötü pazarlama yüzünden kısa sürede piyasadan silinip gitti.

9- Dom DeLuise

Bir IBM bilgisayar klonu olan NCR PC4, reklam yüzü olarak Dom DeLuise’i tercih etti. Yine de cihaz bugünün fiyatı ile 5141 dolara (21500 TL) satılınca NCR’nin elinde kaldı.

10- Isaac Asimov

80’lerin bir başka reklam çılgınlığında bilim-kurgu üstadı Isaac Asimov, Radio Shack şirketinin TRS-80 adlı renkli ekranlı bilgisayarının reklam yüzü oldu.

11- William Shatner

Kaptan Kirk, Commodore VIC-20 kullanmak istiyorsa kim kullanmak istemez ki? Commodore başarılı bir reklam projesi ile William Shatner kullanarak yalnızca VIC-20’yi tanıtmakla kalmadı, ayrıca Commodore PET serisinin de önünü açmış oldu.