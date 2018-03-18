80'li Yılların Efsane Oyunları İnternete Taşındı!

Bir zamanlar popüler el tipi oyun konsollarından Tiger Electronics, Coleco, Konami ya da Bandai'nin oyunlarını hatırlıyor musunuz? İki adet pille çalışan bu konsollarla eğlencenin dibine vurulmasını sağlayan LCD oyunlar, Internet Archive sayesinde tekrar hayata döndü.

"Gamer" söyleminin sadece bilgisayar teknolojilerinin geliştiği çağımızda mı ortaya çıktığını sanıyorsunuz. 80'li yıllara geldiğimizde dönemin "gamer"ları için çok farklı platformlar vardı. Nintendo'nun oturma odasındaki en büyük rakibinin Atari olduğu günlerde, el tipi pazarda batarya ile çalışan LCD oyunlar hakimiyetini sürdürüyordu. Şimdi bu oyunların neredeyse hepsi, Internet Archive'de yaşıyor.

Dijital bir kütüphane olarak tanımlayabileceğimiz Internet Archive, 4 yıl önce başladığı eski oyunları ve yazılımları koruma çabası sonuç vermeye başladı. Site tarafından toplanan materyaller, 1970 yılından 1990'lı yıllara kadar oldukça geniş bir zaman aralığını kapsıyor. Pac-Man ve Donkey Kong gibi bildiğiniz adlardan, muhtemelen hiç duymadığınız oyunlara kadar yaklaşık 60 markalık bir koleksiyon oluşturan Internet Archive dönemde yaşayanlar için oldukça duygusal anlar yaşatabilir. Örneğin, Tiger'ın bir noktada el tipi MC Hammer oyunu çıkardığını biliyor muydunuz?

Bu oyunlardan bazılarının, diğer platformlarda gördüğünüz ya da aşina olduğunuz hallerinden çok farklı olduğunu gördüğünüzde baya bir şaşırabilirsiniz. El tipi oyun konsolları (özellikle ülkemizde hala bulunduğu düşünülürse herkes tarafından bir aşinalık vardır) yapabilecekleri sınırlı cihazlardı. Bu cihazlarda ya da barındırdığı oyunlarda zorluk ya da seviye hızlandırmak ve yavaşlatmakla ilgiliydi. Şimdi, Internet Archive tarafından tekrar hayata döndürülen ve bizlere sunulan oyunlar hala stres atmaya birebir olduğunu vurgulayarak belirtiyorum tarayıcı üzerinden klavye aracılığıyla oynanabilir durumda bulunuyor. Hemen buraya tıklayarak sık kullanılanlara ekleyerek muhteşem zamanlar yaşabilirsiniz.