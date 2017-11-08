80 Yaşındaki Oğlu İçin Huzur Evine Taşınan Anne!

Kaç yaşına gelirsek gelelim özellikle de annelerimiz için hiç büyümüyoruz. Bir anne ile çocuğu arasındaki en önemli bağdır sevgi ve bu hikaye bu bağın gerçekte ne kadar güçlü olduğunu gösteren güzel bir örnek.

Hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve annesiyle birlikte yaşayan 80 yaşındaki Tom Keating, özel bakıma ihtiyaç duyduğu için 2016 yılında Liverpool’daki Moss View Huzurevi'ne yerleşti. 98 yaşındaki annesi Ada Keating de, yaklaşık bir yıl sonra en büyük oğlunun ‘yardıma ihtiyacı olduğunu’ düşünerek aynı huzurevine taşındı.

Her gece yatarken iyi geceler demeyi ihmal etmediğini ve sabahları günaydın demek için odasına uğradığını belirtiyor. 98 yaşındaki Ada, “Kuaför için dışarı çıktığımda dört gözle geri gelmemi bekliyor. Döndüğümde kollarını açıyor ve bana sarılıyor. Annelik hiç bitmez..” diyerek oğlu ile aralarındaki bağın halen daha ne kadar güçlü olduğunu aslında bizlere anlatmış oluyor.

Anne-oğulun huzurevindeki zamanlarını birlikte oyun oynayarak, sohbet ederek ve televizyon izleyerek geçirdiğini belirten huzurevi yetkilisi Philip Daniels ise; "Ada ve oğlu Tom'un yakın ilişkisine şahit olmak oldukça dokunaklı. Huzurevinde bir anne ve oğlu görmek nadir rastlanan bir olay. Bizler de elimizden geldiğince onları rahat ettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Beraber yaptıkları röportajın videosunu şimdi sizinle paylaşıyoruz. Türkçe altyazısı bulunmuyor, fakat 1 dakikalık videoda hangi dilde olursa olsun birbirlerine olan bakışlarını, davranışlarını izlemek harikulade bir duyguya sürüklüyor zaten.